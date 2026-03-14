Luto en el rock: muere Phil Campbell, guitarrista histórico de Motörhead

La comunidad del rock internacional recibió una noticia devastadora con el fallecimiento de Phil Campbell, uno de los guitarristas más influyentes del heavy metal y pieza clave en la historia de Motörhead. El músico murió a los 64 años luego de enfrentar complicaciones médicas derivadas de una compleja operación mayor.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, señalaron que Campbell luchó durante un tiempo en cuidados intensivos, donde enfrentó con valentía las consecuencias de una cirugía delicada.

Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi, expresó su familia.

El guitarrista había cancelado recientemente varios conciertos en Australia y Europa debido a problemas de salud, lo que ya había encendido las alarmas entre sus seguidores.

Una pieza clave en la historia de Motörhead

La carrera de Campbell quedó marcada para siempre por su larga etapa con Motörhead, la icónica banda liderada por Lemmy Kilmister. El guitarrista se unió al grupo en 1984, convirtiéndose en uno de los miembros más duraderos de la agrupación.

Su primera participación discográfica con la banda llegó con el álbum Orgasmatron de 1986, un trabajo que marcó una nueva etapa para el grupo al incorporar dos guitarras: Phil Campbell y Michael 'Würzel' Burston.

Durante más de tres décadas, Phil Campbell ayudó a consolidar el sonido agresivo y veloz que convirtió a Motörhead en una referencia mundial del heavy metal y el hard rock. Tras la salida de Burston en 1995, la banda volvió a su formato de trío, con Phil Campbell manteniendo la potencia guitarrera que caracterizaba al grupo.

Con Motörhead grabó numerosos discos y recorrió el mundo en extensas giras que consolidaron a la agrupación como una de las más influyentes de la historia del metal.

Tributos y despedidas del mundo del rock

Tras confirmarse su fallecimiento, diversas figuras del rock comenzaron a compartir mensajes de despedida y reconocimiento.

Uno de los homenajes más emotivos llegó de Mikkey Dee, exbaterista de Motörhead, quien recordó la enorme personalidad del guitarrista.

Era el tipo más gracioso que he conocido y el mejor guitarrista de rock con el que he tocado. Grabamos doce álbumes de estudio juntos y nunca dejó de sorprenderme con su enorme talento, escribió

Por su parte, el cantante Dee Snider también lamentó la noticia y envió sus condolencias a la familia del músico. En su mensaje, recordó una reciente conversación que ambos habían tenido sobre sus problemas de salud.

Mi amigo Phil Campbell ha fallecido. Saluda a Lemmy de mi parte, escribió, evocando al histórico líder de Motörhead, quien murió en 2015.

Phil Campbell

La vida después de Motörhead

Tras la muerte de Lemmy Kilmister, Motörhead anunció su disolución definitiva ese mismo año, poniendo fin a una de las bandas más emblemáticas del rock.

Sin embargo, Phil Campbell no se alejó de la música. Poco después formó la banda Phil Campbell and the Bastard Sons, un proyecto en el que tocaba junto a sus hijos. Con este grupo lanzó cuatro álbumes entre 2016 y 2023 y realizó giras internacionales.

La banda llegó a presentarse como telonera de agrupaciones legendarias como Guns N' Roses, Hawkwind y Saxon, manteniendo viva la energía del rock clásico.

En 2019, el guitarrista también publicó su primer disco en solitario, Old Lions Still Roar, un proyecto que reunió a grandes voces del metal como Alice Cooper, Rob Halford y Dee Snider.

Un legado que seguirá sonando

Hasta sus últimos meses de vida, Phil Campbell seguía activo en la música. Al momento de su muerte, trabajaba en nuevo material junto al cantante Julian Jenkins, vocalista de la banda de hard rock Fury.

El guitarrista deja un legado enorme en el mundo del rock: riffs poderosos, conciertos memorables y una influencia que marcó a generaciones de músicos.

Le sobreviven su esposa Gaynor y sus tres hijos, quienes lo acompañaron durante su carrera y también compartieron con él el escenario.

Phil Campbell

Para millones de fanáticos, Phil Campbell será recordado como uno de los guitarristas que ayudó a definir el sonido del heavy metal moderno. Y aunque hoy el rock despide a uno de sus grandes nombres, su música seguirá rugiendo en cada amplificador donde suenen las canciones de Motörhead.

AAAT*