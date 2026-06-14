¿Qué es el ‘Blue Dot Fever’? El mal que cancela conciertos en 2026 y que nadie se esperaba; sin embargo, se trata de una “epidemia” que responde a las prácticas actuales de Ticketmaster, así como a una recesión económica.

Muchos fanáticos están experimentando que, después de haber ahorrado dinero para el concierto de su grupo favorito y pelear contra miles de personas en la fila virtual, la presentación se cancela por "problemas logísticos", "motivos imprevistos" o "asuntos de salud".

Este patrón se ha vuelto frecuente en 2026 y ya tiene un nombre otorgado por los expertos en la industria: el ‘Blue Dot Fever’ (o la fiebre del punto azul). Un concepto que no tiene que ver con un virus, sino con la gráfica de la plataforma donde se venden los boletos.

¿Qué es el ‘Blue Dot Fever’? Ticketmaster

¿Qué es exactamente el ‘Blue Dot Fever’?

Cuando ingresas a su mapa interactivo para seleccionar tus asientos en un estadio o arena, los lugares que ya se vendieron desaparecen o se vuelven grises, mientras que los espacios disponibles brillan con un color azul.

Cuando un concierto sufre de esta "fiebre", significa cientos o miles de butacas vacías que nadie ha querido comprar a pocas semanas de que comience el espectáculo, es decir, una ‘Blue Dot Fever’.

Los puntos azules se han convertido en el juez del mercado musical; cuando una gira se anuncia y los boletos se agotan en minutos (como ocurre con titanes de la industria al nivel de Taylor Swift o BTS), se desata una urgencia colectiva por comprar a cualquier precio debido al miedo a quedarse fuera.

Por el contrario, cuando los usuarios entran al sistema y ven un océano de puntos azules, la percepción cambia drásticamente. El consumidor piensa de inmediato: "Nadie va a ir", "Quizá el show no sea tan bueno" o "Mejor espero al último día a ver si bajan los precios".

¿Qué es el ‘Blue Dot Fever’? Canva

¿Por qué está sucediendo el ‘Blue Dot Fever’?

Aunque existen casos legítimos donde la salud o las dinámicas familiares obligan a las suspensiones por causas médicas de figuras como Zayn, la baja venta de boletos es una explicación que los seguidores identifican de inmediato en el ‘Blue Dot Fever’.

En los años inmediatamente posteriores al confinamiento global, el público experimentó una etapa de gasto desmedido en experiencias, un fenómeno que los economistas bautizaron como funflation (la inflación de la diversión).

La gente estaba tan ansiosa por salir que pagaba lo que fuera por un boleto. Sin embargo, ese gasto ya terminó y en 2026, con el costo de la vivienda, las rentas, los combustibles y los alimentos básicos escalando de manera constante, los consumidores se han visto obligados a priorizar sus gastos.

Ir a un concierto ya no solo implica la entrada; hay que sumar el transporte, el estacionamiento, el hospedaje en caso de viajar, los alimentos dentro del recinto y la mercancía oficial. Para muchos, la cuenta final se ha vuelto impagable.

Además, los costos detrás del escenario también se han disparado a niveles nunca antes vistos. El transporte terrestre de infraestructuras mediante flotillas de camiones pesados, el hospedaje para el equipo técnico, los salarios de los operarios, el alquiler de los sistemas de audio y de pantallas de última generación han subido de precio considerablemente.

Por qué cancelan giras los artistas Ticketmaster

El ‘Blue Dot Fever’ y la era del streaming

Uno de los factores que más ha intensificado la propagación de este fenómeno es la falta de realismo al momento de planificar las giras, secundado por la era del streaming.

Los mánager y las agencias de contratación suelen cometer el error de equiparar el impacto digital de un artista con su capacidad real para convencer a una persona de salir de casa y gastar una suma considerable de dinero en un boleto.

Un solista o una banda pueden acumular cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales; no obstante, existe una distancia abismal entre un oyente casual que disfruta un tema de tres minutos mientras conduce al trabajo y un fanático devoto dispuesto a desembolsar una cantidad fuerte de dinero para verlo en vivo.

Si a esto le sumamos que el calendario de eventos artísticos está más saturado que nunca, un fan promedio solo tiene dinero para asistir a un gran evento al año, optando por las experiencias masivas garantizadas.

¿Tu artista favorito experimentó el ‘Blue Dot Fever’ en su gira de conciertos? El entretenimiento en vivo tiene límites y el bolsillo de los fanáticos también.