Ulises de la Torre llora al pedirle disculpas a Arath de la Torre, su hermano; "te extraño"

Ulises de la Torre y Arath de la Torre son dos de los hermanos más conocidos en la televisión mexicana, sin embargo, desde hace varios años están distanciados. Aunque ambos prefieren no hablar mucho del tema, recientemente Ulises se conmovió al pedir unas disculpas a su hermano.

Fue en entrevista para El minuto que cambió mi destino que Ulises de la Torre se sinceró y explicó un poco la razón por la que está distanciado de su hermano, aunque no dio muchos detalles. Además, lloró al pedirle una disculpa al conductor.

Mezcalent

Ulises de la Torre habla del distanciamiento con Arath de la Torre

En la entrevista, Ulises de la Torre fue cuestionado sobre la razón por la que él y su hermano ya no se hablan desde hace seis años. El conductor y actor mencionó que aparentemente todo se debió a que él empezó a trabajar en varios proyectos televisivos, algunos junto a Arath.

Mezcalent

“Luego hicimos la parodia de Chespirito, me tocó Quico y ahí empezó el frijolito en el arroz y a afectar nuestra hermandad. Salen otros programas y termina el proyecto, también a la par estaba haciendo Código Postal con el Güero Castro (…), no fue como tal por ese personaje, pero ahí empezó. Nunca nos peleamos, pero él sí tomó un distanciamiento conmigo”.

Ulises de la Torre llora al pedirle disculpas a Arath de la Torre

El famoso también contó que desde hace seis años no habla con su hermano y que esto ha implicado que no esté en contacto con los hijos de Arath y que su hermano no vea a su hijo.

“Lo extraño, extraño mucho a sus hijos. Desde mayo del 2020 no le hablo, seis años sin saludarnos en navidades, cumpleaños. Lo extraño, pero se me hace ya muy ajeno. Yo formé una familia, incluso me separé, él nunca le ha llamado a mi hijo, yo no he podido acercarme a sus hijos porque ha sido muy hermético todo”.

Mezcalent

Por otra parte, Ulises de la Torre no pudo evitar quebrarse y llorar al mandarle un mensaje a su hermano, a quien le pidió disculpas.

“Te amo, carnal. Tuvimos una infancia difícil y ya estamos grandes, ya tenemos hijos y ha pasado tiempo que, si en algún momento te expuse, te falté al respeto, pensaste que pueda ser una amenaza para tus hijos o a tu familia, pues nunca fue mi intención y si lo hice te ofrezco unas disculpas”.

Captura de pantalla

El actor reiteró sus disculpas a su hermano por si hizo algo que ocasionara este distanciamiento entre él y sus familias.