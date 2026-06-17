Luis Miguel seguiría hospitalizado en Nueva York tras delicada cirugía; esto se sabe

Luis Miguel seguiría hospitalizado en Nueva York tras someterse a una delicada cirugía, de acuerdo con información publicada por la revista Semana. El reporte señala que el cantante mexicano permanece internado en el hospital Mount Sinai, uno de los centros médicos más reconocidos en el área de cardiología, donde habría recibido atención médica durante las últimas dos semanas.

La exclusiva difundida por el medio español indica que el intérprete fue sometido a una intervención quirúrgica descrita como "delicada". Aunque no se han dado a conocer detalles sobre el procedimiento, las fuentes aseguran que la recuperación avanza de manera favorable y bajo estricta supervisión médica.

Luis Miguel

Según la publicación, “tanto la intervención como la evolución posterior están siendo plenamente favorables”, por lo que los especialistas que participan en su tratamiento estarían satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Luis Miguel?

La información señala que el llamado "Sol de México" lleva aproximadamente dos semanas ingresado en el hospital Mount Sinai de Nueva York. Además, los médicos contemplarían la posibilidad de otorgarle el alta en los próximos días si continúa mostrando la misma evolución positiva.

Luis Miguel

De acuerdo con personas cercanas al cantante, “la evolución está siendo plenamente favorable” y el proceso de recuperación se desarrolla conforme a lo previsto por el equipo médico que lo atiende.

Paloma Cuevas habría estado acompañando al cantante

Mientras Luis Miguel permanece hospitalizado, Paloma Cuevas se habría convertido en uno de sus principales apoyos. Según la revista, la empresaria española ha viajado en distintas ocasiones a Nueva York para acompañar al artista durante esta etapa de recuperación.

Paloma Cuevas

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que Cuevas ha permanecido pendiente del intérprete durante estos días, brindándole apoyo mientras continúa bajo observación médica.

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel generaron confusión

Antes de que surgiera esta nueva versión, distintas publicaciones y cuentas de seguidores habían negado que el cantante estuviera hospitalizado. Durante mayo, algunos de los perfiles de fans más populares del artista difundieron un mensaje para frenar las especulaciones.

En aquel comunicado se podía leer: “Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir, ya que son fake news”.

Luis Miguel

También recomendaban consultar únicamente los canales oficiales del cantante para evitar la propagación de información sin verificar.

A las versiones difundidas por seguidores se sumó un pronunciamiento de la Agencia de Noticias Argentinas, que rechazó los rumores relacionados con problemas de salud del cantante.

Luis Miguel Foto: Cuartoscuro

“Se encuentra en perfecto estado de salud. Los rumores que circularon en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y forman parte de una fake news infundada”.

Por ahora, ni Luis Miguel ni sus representantes han emitido un posicionamiento oficial sobre la información.