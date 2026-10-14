Inés Gómez Mont publica ‘Ley de Fuego’, una novela sobre crimen, poder y romance

Inés Gómez Mont publicó Ley de Fuego, su primera novela para adultos, una obra que mezcla intriga judicial, relaciones peligrosas, traiciones y romance en los círculos más influyentes del país.

El libro salió a la venta el pasado 11 de septiembre y cuenta con 815 páginas. Su publicación ha despertado interés no solo por tratarse de una nueva faceta de la presentadora, sino también porque ocurre mientras su situación jurídica continúa bajo la atención pública.

La novela se desarrolla en un ambiente donde el poder y la justicia se entrelazan, con personajes que deben enfrentar decisiones capaces de cambiar sus vidas.

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¿De qué trata ‘Ley de Fuego’, la novela de Inés Gómez Mont?

La historia tiene como protagonista a Carlota Torres, una abogada que confía en la disciplina, las pruebas y la estrategia para resolver los casos que llegan a sus manos. Para ella, las emociones deben mantenerse al margen de los tribunales, hasta que un proceso complicado la enfrenta a Lorenzo Andrade.

Él es un hombre que representa un peligro dentro del sistema judicial, pero que también despierta en Carlota una atracción inesperada. Aunque ambos tienen razones para mantenerse alejados, los acontecimientos los colocan en medio de una trama marcada por secretos, intereses ocultos y traiciones.

A medida que avanza el caso, los protagonistas descubren que detrás del conflicto existe una red criminal más compleja de lo que imaginaban. En ese escenario, deberán enfrentarse a enemigos que amenazan con destruirlo todo, mientras intentan mantener el control sobre sus propias decisiones.

Ley de Fuego plantea así una historia en la que el amor puede convertirse en un riesgo, la verdad tiene consecuencias y las decisiones personales pueden repercutir mucho más allá de una sala de audiencias.

Hay decisiones capaces de incendiar un país. Y hay deseos que nunca debieron formar parte de la sentencia. Ley de Fuego es una historia de poder, justicia, peligro y pasión; un thriller legal en el que cada movimiento tiene un precio y donde enamorarse puede convertirse en la decisión más arriesgada de todas", dice el texto que presenta el libro.

Inés Gómez Mont.

¿Cuánto cuesta el libro de Inés Gómez Mont y dónde se puede comprar?

Ley de Fuego está disponible en Amazon en dos presentaciones, cuyos precios publicados son los siguientes:

Pasta blanda: 533 pesos.

Pasta dura: 794 pesos.

¿Qué otros libros ha publicado Inés Gómez Mont?

Antes de presentar su primera novela para adultos, Gómez Mont incursionó en la literatura infantil y familiar con cuatro títulos publicados de manera independiente entre 2025 y 2026.

Entre sus obras anteriores se encuentran María, la niña del lazo azul, "Cuando papá se fue, el amor se quedó", "Mamá, ¿por qué sigues creyendo?" y "Soy Cebolla".

Uno de los aspectos más personales del lanzamiento es la dedicatoria que Gómez Mont incluyó al inicio de la obra. Ella dirigió sus primeras palabras a sus siete hijos, seis biológicos y un hijastro, a quienes reconoce como una de sus principales motivaciones.

A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes”, escribió.

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También dedicó un mensaje a sus padres, hermanos y demás familiares, a quienes agradeció por acompañarla y brindarle un espacio seguro en los momentos complicados.

A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”, expresó.

En ese apartado no hizo una mención directa a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

La dedicatoria también incluye unas líneas para las mujeres a quienes llama “indomables”, en referencia a quienes han enfrentado dificultades, han tenido que reconstruir sus vidas y han encontrado la manera de seguir adelante.

Y a ustedes, mis indomables: a las que la vida golpeó, arrastró y puso de rodillas, pero jamás consiguió domesticar. A las que ya se levantaron y a las que todavía están buscando fuerzas para hacerlo. A las que tuvieron que recoger sus propios pedazos y descubrieron que podían reconstruirse distintas, pero nunca menos”, escribió.

Finalmente, Gómez Mont cerró este mensaje con una frase dirigida a quienes alguna vez sintieron que habían perdido su fortaleza: “Y, sobre todo, a las que alguna vez creyeron que habían perdido su fuego. Este libro es para ustedes”.

Inés Gómez Mont.

¿Qué ha pasado con el proceso judicial de Inés Gómez Mont?

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El lanzamiento de Ley de Fuego coincide con un nuevo capítulo en el caso legal que involucra a la exconductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

El 30 de septiembre, Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda internacional emitidas contra ambos. Esta medida modificó el escenario de su localización fuera de México, pero no significó que quedaran resueltas las órdenes de aprehensión que enfrentan en territorio nacional ni que concluyera el procedimiento judicial.

La investigación que los involucra se remonta a 2021 y los ha mantenido alejados de la vida pública. Tras conocerse la decisión de Interpol, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno continuaría solicitando la extradición de la pareja.

Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, declaró la mandataria.

Mientras el caso sigue su curso, Gómez Mont presenta una historia de ficción ambientada en un mundo de abogados, empresarios influyentes y conflictos dentro de las instituciones de justicia.