Kaley Cuoco, Penny de The Big Bang Theory, es mamá por segunda vez a los 40 años

La actriz estadunidense Kaley Cuoco atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: se convirtió en madre por segunda ocasión a los 40 años. La noticia fue compartida por la propia actriz en redes sociales, donde presentó a su bebé y reveló el nombre que eligió junto a su pareja, el también actor Tom Pelphrey.

Aunque la pequeña nació el lunes 12 de octubre, fue hasta este miércoles 14 cuando la protagonista de The Big Bang Theory dio a conocer públicamente la llegada de su hija mediante una publicación en Instagram.

La actriz acompañó el anuncio con varias fotografías que muestran los primeros momentos junto a la recién nacida, así como la emoción de la pareja ante la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Foto: Instagram kaleycuoco

¿Cómo se llama la segunda hija de Kaley Cuoco?

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue el nombre completo de la bebé: Philomena Carmine Bobby Pelphrey, a quien sus padres llaman cariñosamente Philo.

Junto a una serie de imágenes familiares, Cuoco expresó la felicidad que siente al convertirse nuevamente en madre y agradeció las experiencias que la llevaron hasta esta nueva etapa.

No hay palabras para describir este sentimiento una vez más”, compartió la actriz en su mensaje, en el que también describió la llegada de su hija como una bendición.

La publicación incluye una fotografía de Kaley desde la cama del hospital, sosteniendo a su bebé entre los brazos. En otra de las instantáneas, la intérprete aparece junto a Tom Pelphrey, ambos contemplando con ternura a su pequeña.

Foto: Instagram Kaley Cuoco

Las imágenes reflejan la emoción de la pareja por el nacimiento y la ilusión de comenzar una nueva etapa familiar.

Fue en junio de 2026 cuando la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba a su segundo bebé a los 40 años.

En aquella ocasión, Cuoco compartió su entusiasmo por ampliar la familia y explicó que este embarazo había representado un camino diferente al primero, aunque siempre acompañado de gratitud e ilusión.

Para revelar la noticia, publicó una fotografía junto a Tom Pelphrey y su primogénita, Matilda, quien ahora se convierte en hermana mayor.

La actriz había expresado entonces que la familia estaba cada vez más cerca de completar el sueño que compartía con su pareja. Meses después, ese deseo se hizo realidad con el nacimiento de Philomena.

Foto: Instagram Kaley Cuoco

¿Cuántos hijos tienen Kaley Cuoco y Tom Pelphrey?

Con la llegada de Philo, la pareja tiene dos hijas: Matilda, nacida en marzo de 2023, y la recién nacida Philomena.

La maternidad ha sido una parte importante de la relación entre ambos actores, quienes desde el inicio han compartido algunos de los momentos más significativos de su vida personal con sus seguidores.

Matilda llegó al mundo después de que sus padres anunciaran su primer embarazo en octubre de 2022. Para celebrar la noticia, la pareja publicó una fotografía junto a un pastel decorado en tonos rosas, una imagen que rápidamente se convirtió en una muestra de su felicidad por convertirse en padres.

Ahora, con el nacimiento de su segunda hija, Cuoco y Pelphrey comienzan una nueva etapa acompañados de sus dos pequeñas.