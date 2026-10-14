Hilary Swank anuncia su tercer embarazo a los 52 años de edad con un curioso video

La galardonada actriz Hilary Swank anunció su tercer embarazo a los 52 años de edad. La estrella de Hollywood espera un nuevo bebé junto a su esposo, el empresario Philip Schneider. La artista confirmó la noticia directamente a sus seguidores a través de un creativo video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En la grabación, la familia entera baila en una habitación oscura con barras luminosas pegadas al cuerpo. La intérprete aparece de pronto mostrando su vientre abultado y la silueta de un bebé diminuto formado con luces de neón. "Mucha gente me pregunta qué proyecto haré a continuación, este se estrena en diciembre", escribió la protagonista de Million Dollar Baby en la publicación.

Este nuevo integrante llegará para unirse a los mellizos Aya y Ohm, quienes nacieron en abril de 2023. La actriz debutó en la maternidad el año pasado y consolidó rápidamente su vida familiar junto a Schneider. Ahora, la pareja prepara los últimos detalles para la bienvenida del tercer hijo durante la próxima temporada de invierno.

La maternidad en una etapa madura

Durante una reciente entrevista para la revista People, Swank abordó sus esfuerzos políticos para impulsar el proyecto de ley AB 1901 de California. Esta iniciativa exige mayor transparencia sobre los ingredientes químicos utilizados en la fabricación de pañales. En medio de esta charla de activismo, la actriz detalló su experiencia íntima como madre en la actualidad.

La artista afirmó que convertirse en madre en esta etapa funcionó perfectamente para su estilo de vida. Según sus palabras, esta situación le permite disfrutar plenamente el tiempo con sus pequeños sin distracciones laborales. "Simplemente se dio la casualidad de que tuve hijos mucho más tarde. Hubo muchas cosas que lo impidieron antes", explicó la intérprete estadounidense.

Hilary Swank habló sobre convertirse en madre por tercera vez. Foto: Grosby Group

En sus veintes y treintas, la estrella dedicó toda su energía a construir su exitosa carrera actoral en la meca del cine. La ganadora del Oscar consideró su profesión cinematográfica como su primer hijo durante aquellas décadas de intenso trabajo en los sets de filmación. Actualmente, su trayectoria consolidada le otorga la libertad absoluta de elegir proyectos y dedicarse por completo a la crianza de sus herederos.

"Si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente a la que soy ahora", confesó la celebridad. La actriz reconoció que hoy posee mucha más paciencia y capacidad emocional para educar a los menores. Disfruta de una posición privilegiada que le otorga la posibilidad de celebrar el rol materno con presencia total en casa.

Aprendizajes y trabajo personal

Swank detalló que invirtió años en terapia y trabajo personal continuo antes de asumir la inmensa responsabilidad de criar niños. La actriz identificó este proceso psicológico como un paso fundamental para evitar transmitir patrones negativos a la siguiente generación. "Tengo las herramientas necesarias para lidiar con esas cosas en el momento en lugar de buscarlas en medio del problema", aseguró sobre su preparación emocional.

Hilary Swank aprendió a administrar su tiempo. Foto: Grosby Group

A pesar de su enorme madurez, la estrella de Yellowjackets aceptó que sus hijos pequeños le enseñan lecciones invaluables todos los días. Aprender a "vivir el momento" representa el mayor reto y la principal enseñanza de esta nueva dinámica familiar. Los niños actúan como el recordatorio perfecto para mantener el enfoque total en el presente, una práctica constante para ella.

La famosa mantiene firme su decisión de proteger la privacidad e identidad de sus mellizos frente a los medios de comunicación y las redes sociales. Mientras avanza su nuevo periodo de gestación, Swank combina su faceta maternal con sus diversas campañas de concientización pública en Estados Unidos. El próximo mes de diciembre, la familia recibirá al nuevo bebé bajo un ambiente de profunda estabilidad y gratitud.