Lucía Méndez y Alicia Villarreal lanzarán dueto “Culpable o Inocente”

El clásico tema “Culpable o Inocente” volverá a la escena musical con una nueva versión interpretada a dueto por Lucía Méndez y Alicia Villarreal, cuyo estreno está programado para el 17 de marzo en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento del sencillo formará parte de las actividades con las que el productor Hugo Mejuto presentará oficialmente SuiStime, su nueva productora enfocada en espectáculos musicales y proyectos de entretenimiento.

La reinterpretación de “Culpable o Inocente”, tema que se convirtió en uno de los clásicos del repertorio de Lucía Méndez, reunirá a dos generaciones de artistas mexicanas con estilos distintos: la balada dramática de la protagonista de numerosas telenovelas y el estilo popular y regional que ha caracterizado la trayectoria de Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal Foto: Cuartoscuro

Durante la presentación de SuiStime también se anunciará el nuevo espectáculo GranDiosas Invicto, una nueva etapa del concepto musical GranDiosas, producción que desde hace más de una década reúne a destacadas voces femeninas de la música latina en conciertos y giras.

El proyecto forma parte de la expansión del concepto que Hugo Mejuto ha impulsado en distintos escenarios de México y América Latina.

Los boletos para GranDiosas Invicto saldrán a la venta el mismo 17 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva productora, bajo el concepto “una nueva forma ver los espectáculos en México”, y el estreno del dueto musical.

Con estos anuncios, la presentación de SuiStime buscará marcar el inicio de una nueva etapa en la producción de espectáculos y colaboraciones musicales encabezadas por Hugo Mejuto.

JCS