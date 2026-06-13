El arranque de la Copa del Mundo 2026 ha encendido las pasiones de millones de aficionados, pero nadie se esperaba que las reinas de la tendencia fueran, una vez más, la "Novia de América" y su carismática heredera.

Lucero y Lucerito Mijares paralizaron las redes sociales al protagonizar el momento más espontáneo, divertido y futbolero en lo que va del torneo tras el partido inaugural de la Selección Mexicana.

Ambas artistas demostraron que cuando se trata de apoyar al Tri, no hay etiquetas ni poses de celebridades que valgan.

Con la euforia a flor de piel y una complicidad que ya es su sello personal, madre e hija se encargaron de ponerle ritmo y sazón al histórico debut mundialista en territorio nacional, dejando claro que el orgullo azteca se lleva en la sangre y se festeja por todo lo alto.

Lucero y Lucerito se vuelven virales por descontrolado festejo mundialista (video divertidísimo) Instagram

¿Qué pasó con Lucero y Lucerito en el Mundial 2026?

Lucero y Lucerito Mijares se volvieron virales tras publicar un divertido video festejando el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026. En la grabación, aparecen cantando, bailando descalzas y desbordando alegría en redes sociales.

El descalzo y eufórico festejo que rompió el internet

El furor estalló en las plataformas digitales, donde se difundió el clip que capturó la verdadera esencia de la fiesta mundialista. En él, Lucero y Lucerito aparecen portando con orgullo la playera verde de la escuadra mexicana, dejando de lado el glamour de los escenarios para adoptar un 'look' completamente relajado y casero.

Lo que verdaderamente enamoró a los internautas fue la total naturalidad de la escena. Lucero Mijares, fiel a su estilo auténtico y despreocupado, aparece completamente descalza, saltando, riendo y cantando a todo pulmón junto a su madre.

La energía desbordante de ambas se convirtió en el reflejo exacto del alivio y la felicidad de todo un país tras conseguir los primeros tres puntos del torneo.

Este festejo no tardó en inundar los feeds de TikTok y Facebook, acumulando miles de reproducciones y comentarios de fanáticos que aplaudieron la gran química que existe entre ellas. Para muchos, este clip ya se coronó como el "mejor momento futbolero" de la jornada inaugural por su vibra genuina.

Lucero y Lucerito se vuelven virales por descontrolado festejo mundialista (video divertidísimo) Instagram

La histórica conexión de Lucero con las Copas del Mundo

Para los seguidores más veteranos, la activa participación de la intérprete de Cuéntame en esta justa deportiva no es ninguna sorpresa. La estrella mexicana guarda un vínculo muy estrecho con la historia de los Mundiales, el cual se remonta exactamente cuarenta años atrás, durante la legendaria edición de México 1986.

En aquel mítico torneo de 1986, una jovencísima Lucero se consolidó como una de las figuras juveniles más importantes de la televisión.

Aunque no interpretó el tema oficial, su carisma engalanó las transmisiones especiales y los programas de entretenimiento para la cobertura del magno evento, marcando a toda una generación de televidentes.

Cuatro décadas después, la historia se repite de forma hermosa. Ahora, en el Mundial 2026, la cantante no solo vive la fiesta como aficionada, sino que además aprovechó para elogiar públicamente a Alejandro Fernández, quien conmovió al país entero con su impecable interpretación del Himno Nacional Mexicano en la ceremonia de apertura.

Lucero y Lucerito se vuelven virales por descontrolado festejo mundialista (video divertidísimo) Canva

Un legado de carisma que se hereda

Este nuevo fenómeno viral reafirma el extraordinario momento que viven madre e hija en la industria del entretenimiento. Lucerito Mijares ha sabido ganarse el amor del público por su talento vocal y, sobre todo, por esa personalidad libre de filtros que volvió a relucir al verla celebrar descalza y sin complejos.

La combinación de la experiencia de la "Novia de América" y la frescura de su hija sigue siendo una fórmula imbatible para conectar con las audiencias digitales actuales, quienes exigen ver el lado más humano de sus ídolos.

¿Qué te pareció la eufórica reacción de estas grandes estrellas ante el triunfo de la selección?