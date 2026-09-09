Lucerito Mijares reapareció en redes sociales para confirmar que tuvo apendicitis, luego de que trascendiera que la joven había sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México por un posible cuadro clínico que requería atención médica.

Después de las versiones que circularon sobre su estado de salud, la hija de Lucero y Manuel Mijares decidió hablar directamente con sus seguidores a través de un video publicado en redes sociales.

En el mensaje, además de confirmar que sí tuvo apendicitis y que ya fue operada, la cantante aprovechó la publicación para agradecer las muestras de cariño que recibió y aclarar que se encuentra bien.

Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y revela cómo se encuentra tras la operación IG: @luceromijaresoficial

¿Qué le pasó a Lucerito Mijares? La cantante confirma que tuvo apendicitis

Luego de varias horas de versiones sobre su estado de salud, Lucerito Mijares confirmó que enfrentó un cuadro de apendicitis y que fue sometida a una operación.

La intérprete apareció en un video que ella misma grabó para las historias de su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se puede ver a la joven con una actitud tranquila, mientras responde a las personas que se habían preocupado por ella.

Hola, ¿cómo están? Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandaron mensaje, los que se preocuparon.

Más adelante, la joven habló de manera directa sobre lo que ocurrió: “Estoy bien, tuve una apendicitis y ya, me operaron”.

Con estas palabras, Lucerito confirmó por primera vez de manera pública tanto el diagnóstico como la intervención quirúrgica, después de que durante las últimas horas circularan distintas versiones sobre su estado de salud.

Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y revela cómo se encuentra tras la operación IG: @luceromijaresoficial

Lucerito Mijares revela cómo se encuentra después de la operación

La principal duda de sus seguidores era conocer cómo se encontraba la cantante después de la intervención. En la historia que publicó, Lucerito también habló sobre su recuperación y aseguró que se encuentra bien.

La joven explicó que el procedimiento médico resultó sencillo desde su perspectiva y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de ella durante este episodio.

Todo súper, estuvo súper simple, súper fácil”, comentó la cantante.

Lucerito también reconoció el apoyo de su familia y del personal médico que la atendió. Entre las personas a quienes agradeció mencionó a sus padres, tíos, primos, doctores, enfermeras y enfermeros.

A sus fans les pidió que no creyeran en los “chismes raros” que circularon sobre su estado de salud y explicó que por esa razón decidió salir a aclarar personalmente lo ocurrido.

La artista no proporcionó detalles sobre el hospital donde fue atendida, la fecha exacta de la cirugía ni la técnica utilizada durante la operación. Tampoco se ha informado cuánto tiempo deberá permanecer en recuperación ni cuándo retomará sus actividades profesionales.

No obstante, antes de despedirse, Lucerito dejó un mensaje que transmitió tranquilidad a sus seguidores: “Gracias, nos vemos pronto”.

Lucerito Mijares confirma que tuvo apendicitis y revela cómo se encuentra tras la operación IG: @luceromijaresoficial

¿Qué es la apendicitis y por qué requiere una operación?

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una estructura pequeña conectada al intestino grueso. Se trata de una condición que requiere valoración médica porque, si no recibe atención oportuna, puede provocar complicaciones.

De acuerdo con Mayo Clinic, uno de los síntomas característicos es el dolor abdominal, que puede comenzar alrededor del ombligo y desplazarse hacia la parte inferior derecha del abdomen. También pueden aparecer náuseas, vómitos, pérdida de apetito y fiebre.

El tratamiento depende de las condiciones de cada paciente. Mayo Clinic explica que la intervención quirúrgica para retirar el apéndice, conocida como apendicectomía, es uno de los tratamientos habituales para la apendicitis.

La cirugía puede realizarse mediante diferentes técnicas, entre ellas la laparoscopia o la cirugía abierta. El procedimiento y el tiempo de recuperación dependen de factores como la evolución de la enfermedad, el tipo de intervención y la existencia de complicaciones.

En el caso de Lucerito Mijares, la cantante confirmó que fue operada, pero no ha revelado públicamente qué técnica quirúrgica utilizaron ni si presentó alguna complicación. Por ello, no es adecuado especular sobre esos aspectos.

Mayo Clinic también señala que, después de una apendicectomía, los médicos establecen restricciones de actividad de acuerdo con el tipo de cirugía y las características de cada paciente.

Con su aparición en redes sociales, Lucerito Mijares puso fin a las dudas que surgieron alrededor de su estado de salud. La cantante confirmó que tuvo apendicitis, que fue operada y que se encuentra bien, además de agradecer el apoyo que recibió de su familia, el personal médico y sus seguidores.

Por ahora, la joven no ha informado cuándo retomará sus actividades profesionales. Su último mensaje, sin embargo, dejó claro que espera reencontrarse pronto con el público que estuvo pendiente de ella.