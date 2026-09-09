¿Quién es quién en El club del pie izquierdo? Este es el elenco de la película

Si buscas una película divertida para disfrutar este fin de semana, El club del pie izquierdo llega a los cines de México con una historia que combina comedia, música y baile, ideal para quienes disfrutan de pasar un buen momento frente a la pantalla grande.

La cinta mexicana, dirigida por Celso R. García, cuenta una historia sobre la rutina, los cambios inesperados y cómo una nueva pasión puede darle un giro a la vida.

¿De qué trata la película El club del pie izquierdo?

La película sigue la historia de Juan Pablo, interpretado por Adrián Uribe, un oficinista de 40 años que siente que su vida se ha convertido en una rutina aburrida y monótona.

Sin embargo, el baile llegará de manera inesperada para cambiar su día a día. Por accidente, Juan Pablo comienza a tomar clases de reguetón con Paulina, personaje interpretado por María León.

Lo que comienza como una experiencia inesperada pronto se convierte en algo que transforma su vida, aunque también tendrá que enfrentar un reto: ocultar las clases de baile a su esposa Bárbara, quien poco a poco comienza a notar que hay algunos secretos.

Entre situaciones divertidas, música y baile, El club del pie izquierdo presenta una historia sobre atreverse a salir de la rutina y descubrir nuevas pasiones.

Adrián Uribe en la alfombra roja de la película “El club del pie izquierdo" Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

El club del pie izquierdo: reparto

La película cuenta con un elenco integrado por reconocidos actores que han destacado principalmente en la comedia y en diferentes géneros de la actuación.

Estos son algunos de los personajes que forman parte de la historia:

Adrián Uribe como Juan Pablo, un vendedor de seguros que siente que está atrapado en su rutina.

María León como Paulina, la maestra de reguetón que llegará para cambiar el día a día de Juan Pablo.

María León como Paulina, la maestra de reguetón que llegará para cambiar el día a día de Juan Pablo. Mónica Huarte como Moni, una madre soltera que hace todo lo posible por salir adelante.

Yuriria del Valle como Bárbara, esposa de Juan Pablo.

Hernán Del Riego como Armando.

Miguel Burra como Víctor.

Alfombra roja de la película “El club del pie izquierdo" Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Cuándo se estrena El club del pie izquierdo en México?

El club del pie izquierdo llegará a la pantalla grande el 10 de septiembre de 2026, con funciones en cines de todo México.

Si quieres disfrutar de esta comedia mexicana, puedes consultar las carteleras para conocer las funciones disponibles y elegir el horario que mejor se adapte a tus planes.

Con humor, música y baile, El club del pie izquierdo busca convertirse en una opción para quienes quieren dejar por un momento la rutina y disfrutar de una historia ligera en el cine.