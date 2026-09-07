¿Lucerito Mijares hospitalizada? Esto se sabe sobre su estado de salud

La presunta hospitalización de Lucerito Mijares causa preocupación entre sus fans este lunes 7 de septiembre del 2026.

La cantante y actriz mexicana, hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, habría ingresado al hospital de emergencia tras un diagnóstico preliminar de apendicitis, de acuerdo con Infobae, quien dio a conocer la primicia por una fuente cercana a la famosa.

El mismo medio detalló que hasta ahora no hay información clara sobre si la cantante será sometida a una cirugía o permanecerá solo en el hospital bajo observación médica, a fin de evaluar la evolución de su salud.

En tanto, señalaron también desconocer a qué hospital habría ingresado y cómo se encuentra hasta ahora.

Apendicitis, presunto diagnóstico de Lucerito Mijares

Lucerito Mijares, cantante y actriz. @luceromijaresoficial

El presunto diagnóstico de Lucerito Mijares y por el cual habría sido hospitalizada es apendicitis.

Se trata de la inflamación del apéndice, un pequeño tubo que se encuentra unido al intestino grueso, generalmente en la parte inferior derecha del abdomen. Suele ocurrir cuando el interior del apéndice se obstruye, lo que provoca inflamación y puede favorecer una infección.

La apendicitis puede convertirse rápidamente en una emergencia médica. Si el apéndice continúa inflamándose, puede llegar a perforarse o romperse. Cuando esto sucede, las bacterias y el contenido intestinal pueden salir hacia el abdomen y provocar una infección grave llamada peritonitis, o incluso un absceso y una infección generalizada (sepsis).

Por lo anterior, cuando existe una sospecha clara de apendicitis, normalmente se requiere valoración hospitalaria urgente. Los médicos pueden realizar análisis de sangre, estudios de imagen como ultrasonido o tomografía y, si se confirma, generalmente se realiza una apendicectomía, es decir, una cirugía para retirar el apéndice. En algunos casos seleccionados puede tratarse inicialmente con antibióticos, pero depende de la gravedad y de las características del paciente.

¿Cómo se encuentra de salud la hija de Lucero y Mijares?

Lucerito Mijares, cantante y actriz. @luceromijaresoficial

Hasta ahora no se sabe con certeza cuál es el estado de salud de Lucerito Mijares, debido a que, al cierre de esta nota, no hay un comunicado oficial que informe sobre su supuesto ingreso al hospital de emergencia.

En redes sociales tanto de Lucerito, como de Lucero y Mijares, no hay información alguna que informe sobre algún problema médico relacionado a la cantante.

La última publicación de Lucero Mijares es de hace cinco días muestra a la artista en diversos lugares de Europa mientras se encontraba de vacaciones.

Veraneandingg”, escribió Lucerito junto al carrusel de imágenes.

En las fotos se observa que estuvo acompañada de sus padres en diversas situaciones, disfrutando de momentos familiares.

La familia vacacionó en ciudades como París y Londres. Algunos de los puntos turísticos que visitaron en dicha ciudad, incluyeron Abbey Road, la famosa calle que inspiró el título del penúltimo álbum de estudio de The Beatles.

¿A qué se dedica actualmente Lucero Mijares?

Lucero Mijares continúa construyendo su carrera en el mundo del entretenimiento como cantante y actriz. La joven, hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, ha logrado abrirse camino por cuenta propia y poco a poco ha dejado atrás la etiqueta de ser únicamente “la hija de dos famosos”.

En los últimos años, Lucero Mijares ha destacado tanto por su talento vocal como por su participación en distintos proyectos de televisión y teatro. Uno de los momentos que impulsó su popularidad fue su participación en Juego de Voces, programa en el que compartió escenario con otros reconocidos artistas. También ha formado parte de producciones teatrales y ha ofrecido presentaciones musicales.

Además de su trabajo artístico, Lucerito mantiene una cercana relación con sus seguidores a través de las redes sociales, donde suele compartir videos, momentos de su vida cotidiana y contenido junto a su mamá. Su personalidad espontánea y sentido del humor también se han convertido en parte importante de su popularidad, especialmente entre el público joven.