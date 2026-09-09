"Somos demasiado buenas para no estar en TV", así nació The Girls de Khloe Kardashian, de Disney+

Todas ellas son viejas lobas de mar y se manejan muy bien frente a la televisión. Han tenido sus propios realities, pero nunca habían estado todas juntas en un mismo programa, así que Natalie Halcro, Olivia Pierson, Nicole Williams, Yris Palmer y las gemelas Khadijah y Malika Haqq vieron con buenos ojos darle forma a un programa en el que mostraran sus vidas privadas y, junto a Khloé Kardashian, su gran amiga, le dieron forma a The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian.

“Estábamos en casa de Nicole durante los incendios de Los Ángeles (2025) y nuestro antiguo programa, WAGS, estaba en Hulu. Estábamos viendo un poco, riéndonos y pensamos: ‘Tenemos que hacer esto de nuevo’. O sea, ¿a quién engañamos? Somos demasiado buenas para no estar en la televisión. Además, nuestros antiguos fans nos lo recordaban todo el tiempo y nos decían: ‘Vuelvan a la televisión. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Vuelvan a la televisión’”, contó en entrevista con Excélsior Olivia Pierson, y continuó:

“Luego estuvimos en el cumpleaños de Khloé el año pasado y vimos a Malika, Khadijah e Yris, y pensamos: ‘¡Dios mío, sería tan divertido hacerlo con ellas también!’. Se lo propusimos, ellas tenían otros proyectos, pero se alinearon con nosotras y fue algo muy divertido de hacer juntas. Luego se lo comentamos a Khloé, le encantó, hizo algunas llamadas y aquí estamos”, complementó la influencer y socialité con cuatro millones de seguidores en Instagram.

Será a partir de hoy que los fans de las empresarias y socialités, íntimas amigas del clan de las Kardashian, puedan adentrarse en la vida cotidiana de estas mujeres que viven en mansiones y rodeadas de lujos.

Aunque ese estilo de vida ya lo han mostrado en sus redes sociales y en los programas en los que cada una ha participado, las involucradas aseguran que la audiencia va a poder verlas sin filtros.

Se verán cosas vulnerables de todas. Por ejemplo, estoy en un gran punto de inflexión en mi vida: me estoy divorciando y ahora estoy criando a mis hijos como madre soltera. No es la situación más bonita, no es lo que nadie desearía como conclusión para su vida o su familia. Pero sí, es algo con lo que creo que otras personas podrán relacionarse. Sé que hay otras familias que han pasado por eso y siento que tal vez mi posición es ser lo suficientemente madura y segura para decir que, si alguien más puede hacerlo, yo puedo hacerlo y todas podemos”, compartió Khadijah Haqq, quien se divorció del exjugador de la NFL Bobby McCray.

THE GIRLS: A KHLOÉ KARDASHIAN PROJECT Disney

A este sentir se sumó la empresaria Natalie Halcro, quien tiene 5.1 millones de seguidores y es prima de Olivia Pierson.

“Creo que lo mejor de nuestro show es que cualquiera puede identificarse con alguna de nosotras. Somos muy millennials en el sentido de que algunas se han casado, otras se han divorciado, algunas nunca se han casado ni han tenido hijos y otras tienen hijos con nuevas parejas. Todos pueden identificarse con alguien y aun así podemos estar todas en la misma habitación siendo amigas muy unidas, estando en etapas de vida diferentes. Creo que eso es muy genial e intrigante cuando la gente sintoniza”, detalló Natalie Halcro.

Lo que a la gente le va a emocionar y sorprender es que realmente vamos directo al grano. Mientras que nuestras redes sociales son más superficiales y con fotos bonitas, aquí están dentro de nuestras habitaciones, en nuestras camas y en nuestros sillones”, atajó Olivia Pierson.

Con un total de seis episodios, The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian mostrará momentos vulnerables, de reflexión y algunos alocados.

“Yo organicé una noche de pelucas y vino”, comentó Natalie Halcro.

E hiciste esa cosa de electrocutar la vagina”, añadió Nicole Williams.

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“¡Ah, sí! Tienen que ver eso. Bueno, vaginas y pelucas. Tienen que vernos”, remató Natalie Halcro.