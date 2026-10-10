Así luce la nueva muñeca de Día de Muertos, Barbie Calavera Catrina

Rostro sereno; mirada fija adornada con sombras oscuras y azules. Labios color naranja y adornos que enmarcan una cara pintada de blanco.

Parece que está a punto de hablar, pero mejor se refresca con un gran abanico negro con una calavera pintada en el centro.

No es una figura cualquiera, sino la Barbie Calavera Catrina: erguida, fina y elegante.

Barbie Calavera Catrina 2026 Cortesía Mattel

Por octavo año consecutivo Mattel lanza con su línea Signature una muñeca relacionada con el Día de Muertos, ahora inspirada en la Catrina, ilustración de José Guadalupe Posada, desde una perspectiva de alta costura en la que se fusiona la tradición, el arte y el diseño.

Para la casa de la muñeca más famosa del mundo es un gran orgullo tener casi esta década de realizarlo, pero también una gran responsabilidad de seguir llevando el legado mexicano de una tradición como Día de Muertos a todo el mundo, compartió en entrevista con Excélsior Rafael Álvarez, marketing director para México y LATAM de Mattel.

Barbie Calavera Catrina 2026 Cortesía Mattel

México es el mercado más grande para este producto, sin embargo, continúa Álvarez, hay coleccionistas y fans de Barbie y Día de Muertos en todo el mundo que también podrán adquirirla a través de Mattel Creations.

El proceso para la creación de los diseños de Barbie Día de Muertos, como es el caso de Calavera Catrina, es de dos años, por lo que ésta fue ideada desde 2024 y ya trabajan en la que de 2028.

“El concepto y la idea creativa surge del equipo de Mattel de México. Es un concepto que se creó en México y que exportamos al equipo global para que podamos llevarlo a cabo.

Puntualmente, el de este año es un diseñador dentro del equipo de Mattel que se llama Angel Kent y él nos ayuda, justo, a hacer una primera propuesta que nosotros revisamos, aseguramos con investigación que brinden el homenaje correcto a la tradición. Lo consultamos con nuestros equipos globales y después de eso aprobamos los diseños, entran a producción, recibimos el producto y hasta que lo logramos develar como lo esta ocasión”, cuenta el ejecutivo.

Esa dualidad entre la vida y la muerte se aprecia en el vestido negro que porta la figura.

Un vestido negro de gran volumen y corte clásico, con una estética teatral que incorpora motivos de calaveras, aplicaciones florales y detalles inspirados en el papel picado.

Hay detalles de esqueleto en brazos y torso y un sombrero de grandes dimensiones, adornado con encajes y detalles florales se posa imponente.

Barbie Calavera Catrina 2026 Cortesía Mattel

Rafael Álvarez subraya que su intención es rendir homenaje a iconos mexicanos y eso puede ser a través de colaboraciones con diseñadores o iconos de leyendas, por ejemplo, con La Llorona, que lanzaron el año pasado, o como Calavera Catrina, con una ilustración bien conocida por el público mexicano.

“Tengo la fortuna de tener un equipo espectacular de mentes creativas que constantemente están generando ideas y justo a una de las personas del equipo fue a quien se le ocurrió la idea y dijimos: ‘Bueno, vamos a explorar y entender cómo lo podemos llevar a la realidad con el respeto y el cuidado que merece.”

Barbie Calavera Catrina 2026 Cortesía Mattel

Barbie Calavera Catrina fue presentada la noche del jueves en la explanada de Palacio de Hierro Polanco donde se montó una especie de altar con figuras de las ediciones anteriores, amenizado por músicos con instrumentos de cuerda y velas.

Para saber

La muñeca está a la venta en Palacio de Hierro desde este 9 de octubre y a partir del 15 en demás canales de distribución. Su costo es de 2,999 pesos.

Se trata del octavo año en que Mattel lanza su colección y en la que han colaborado Pink Magnolia y Benito Santos.