The Vaccines tocará álbum completo en la CDMX y estrenará canción inédita

Para The Vaccines, lo que viven hoy en día es algo que va más allá de lo que esperaban que sería su aventura por la música. Hace 15 años lanzaron su disco debut What Did You Expect From The Vaccines? y jamás imaginaron que se convertiría en el disco más vendido en el Reino Unido en 2011… y tampoco imaginaron que sería ese mismo trabajo el que les abriría las puertas al stardom mundial.

Sí, The Vaccines, esa banda londinense que entre 2009 y 2010 buscaba dónde podía ensayar sin tener que desembolsar mucho dinero en un espacio y que ha tenido algunos cambios de alineación, ahora se da el lujo de viajar por el mundo con su música, pero no olvidan el inicio de todo.

“Superó con creces todas mis expectativas. Nunca, ni en un millón de años, imaginé que viajaríamos por todo el mundo una y otra vez, y que seguiríamos haciéndolo 15 años después. No sé... la verdad es que no sé bien qué esperaba, pero desde luego esperaba menos que esto. Ha habido gente que ha ido y venido. Es curioso, la verdad, porque creo que es como cualquier relación: cuando empiezas a notar que alguien no quiere estar ahí, surge la tensión. Y creo que, al final, lo que quieres es que todos estén ahí pasándolo bien, felices de estar presentes y totalmente comprometidos.

Y no es un trabajo; es una vida, en realidad. Creo que lo de los miembros de la banda es interesante, es algo así como un equipo de futbol. Ya sabes, el Manchester United sigue siendo el Manchester United, pero hay 11 jugadores distintos jugando, comparado con, digamos, 2011 o cuando fuera. Y no sé, en nuestra esencia —espero— están las canciones y mi voz, creo, y esas cuatro o cinco personas en el escenario que sienten cada nota que tocan y que realmente quieren estar ahí; creo que ese es, más o menos, el espíritu de The Vaccines, supongo”, compartió Justin Young, vocalista de la banda, con Excélsior.

What Did You Expect From The Vaccines? tiene 15 años de existencia, la banda un poco más; 17, y son conscientes de que ya no son los mismos que cuando estaban en sus 20, pero, al final, ha sido su música la que ha hecho que permanezcan… ellos pueden envejecer, pero no su obra, y es eso lo que los mantiene en el camino haciendo música.

Grupo The Vaccines Especial

“Creo que lo genial de la música es que, incluso en el momento, una canción puede significar un millón de cosas distintas para un millón de personas diferentes, y también puede cambiar de significado. Y es curioso: me gustan mucho esas primeras canciones cuando las tocamos, hay momentos en los que quizá no siento que conecte con el mensaje, pero en otros momentos vuelvo a sentir lo mismo que cuando las escribía, y luego hay otros momentos en los que conectas con ella de nuevas formas, y de repente cobra un significado distinto. Siento que hablo desde el momento actual de mi vida, a diferencia de cuando la compuse.

“Es algo bastante interesante, la verdad. No suelo escuchar nuestra música, no escucho los discos pensando en analizar o deseando haber hecho algo de otra manera, y cuando estamos ensayando, para ser sincero, resulta bastante aburrido. Pero cuando tocas canciones antiguas ante gente nueva, es como si les inyectaran combustible de cohete. Me resulta difícil tener una perspectiva objetiva sobre ellas porque estoy muy inmerso en esa energía. No te pones a juzgar si la canción es buena o mala cuando tienes a cinco mil personas cantando cada palabra, y eso es genial”, explicó Justin.

Honor al pasado

La banda decidió que 2026 era un buen momento para hacer un homenaje a esos comienzos, a esas “primeras veces”, a ese disco que los catapultó a los reflectores, así que tomaron sus instrumentos, sus maletas, sus memorias y comenzaron una gira por los 15 años del álbum, la cual los trae de vuelta a México —el 22 de octubre en el Pabellón del Palacio de los Deportes—, uno de los países que más aprecian.

Es muy emocionante. Creo que es nuestro primer concierto como cabeza de cartel en Ciudad de México fue hace unos ocho años, y fuera del Reino Unido, México fue uno de los primeros lugares que realmente acogió a la banda y mostró cariño tanto por el grupo como por el álbum; así que nos parecía esencial venir a celebrar su aniversario aquí. Vamos a tocar el álbum completo en la primera parte del concierto y, en la segunda, interpretaremos una buena selección del resto de nuestro repertorio.

“En cierto modo, se siente como tocar las canciones por primera vez, porque cada vez que las interpretas ante un público nuevo, todos están viviendo y compartiendo la experiencia por primera vez. Pero, claro, su significado cambia y se alejan un poco de cómo sonaban en el disco; están en constante evolución. Me emociona mucho pensar en la vida que nos han dado, en los lugares a los que nos han llevado, en la gente que ha conectado con ellas y todo eso. Lo haces todo por primera vez y ves cómo tu vida cambia ante tus ojos. Creo que, como resultado, se crea una relación especial; es como tu primer hijo o algo así”, agregó.

Creatividad en movimiento

Mientras de The Vaccines viajan por el mundo con su pasado como bandera, al mismo tiempo están preparando su futuro. Sí, la banda puede estar de gira pero el estudio los llama. En sus espacios libres, los británicos se han dado a la tarea de hacer nueva música que podrá ver la luz en 2027, cuando lancen su séptimo disco de estudio, pero antes de que este año acabe, sacarán un primer sencillo de esa nueva producción.

“Estamos en plena mezcla. Estamos mezclando el séptimo álbum ahora mismo, y tocaremos al menos una canción nueva en México. Así que sí, creo que saldrá música nueva este año. Muy pronto. Creo que era importante no limitarse a mirar atrás, sino también mirar hacia el futuro, y estamos muy emocionados por ello, y al mismo tiempo, es importante porque estás uniendo tu pasado y tu futuro, situándote justo en medio.

“El título todavía no lo tenemos, pero creo que serán unas 12 canciones; lo grabamos en Los Ángeles. La canción que hemos estado tocando en directo se llama Ten Years Too Far; es muy cruda, se siente bastante humana y… realmente me gusta. Creo que a la gente le va a gustar, tiene mucha profundidad, tanto en las letras como en la música, y sí... está genial”, agregó Justin.

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