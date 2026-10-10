Cecilia Suárez se une al elenco de la sátira 'Estado de Furia parte 2', de HBO Max

Si algo ha caracterizado a Cecilia Suárez a lo largo de su carrera, es esa capacidad de transformarse en diferentes mujeres que se quedan en la memoria colectiva. Su aptitud innata para entender a los personajes a los que da vida se ha vuelto un agasajo para la mexicana.

Pero especialmente India Mendoza, la carismática conductora de televisión, sanadora y coach de vida que ha construido un auténtico imperio financiero basado en la transformación personal y una espiritualidad totalmente mercantilizada, le ha dado a Cecilia la oportunidad de no sólo trabajar en España en Estado de Furia parte 2, sino de compartir el set con un puñado de mujeres que la han inspirado.

Pues me llega la invitación de ser parte de esta serie, bueno, Félix Sabroso y yo nos conocemos de antes, somos amigos. Obviamente había visto la primera temporada y quedé maravillada, estoy muy entusiasmada por ver ese trabajo y simplemente la invitación me produjo una alegría inmensa y encima ir de la mano de Félix, además de que todas mis escenas fueran con Carmen Maura ya era como bueno, a ver qué está pasando con esto.

“Es increíble. Y me ha dado infinita alegría ser parte de este proyecto y trabajar con ellos como directores, que son impresionantes y amorosísimos”, compartió la mexicana.

Cecilia se transforma en India de una manera muy peculiar. Sus ojos grandes y delineados hacia afuera, el peinado alto, los pómulos destacados y en tonos rosados, y una forma muy particular de moverse en la vida hacen que el personaje creado por Sabroso, recuerde a María Felix, uno de los iconos de la época de oro del cine mexicano.

“Yo supongo que te remite a ella por ese peinado que es propuesta del señor (Sabroso) que lo tenía muy claro. Y ya de ahí derivaron otras cosas dramáticas, no en su maquillaje que fuimos buscando Lolita, nuestra maquillista estrella, y yo y de la mano de Félix.

Supongo que India Mendoza tiene algo, algo grandilocuente, ella reina sus casas, sus sillas, su programa en donde se corona ella misma. Y yo creo que nuestra adoradísima Doña tenía esa aura que la envolvía en una cosa irrepetible, y quizá eso sea lo parecido a ese icono cinematográfico mexicano”, señaló Suárez.

Estado de Furia parte 2 es una sátira social que critica la preponderancia de la imagen y la representación sobre la realidad auténtica en la sociedad contemporánea, la cual llega hoy a las pantallas, a través de HBO Max, Impulsada por el deseo de Sabroso quien quería trabajar con un talentoso elenco conformado por mujeres.

“La serie nace de la voluntad de hacer un retrato social, de disfrutar mucho trabajando, yo ya he cumplido la edad suficiente para proporcionarme placer con mi trabajo en la medida de lo posible. Trabajar con actrices me gusta más que trabajar con actores, y trabajar con buenas actrices es un placer y juntar a muchas ya es un regalo. Esto en el placer personal y luego, en mi sentimiento o en mi sentido de la responsabilidad, intentar contar una historia que aporte algo a lo social sin perder mi responsabilidad con la plataforma que me produce de que sea un artilugio entretenido e interesante.

Y al final, como uno mira al mundo, el que escribe mira al mundo, es muy fácil inspirarse en un momento tan inquietante y desconcertante como el que vivimos, es muy preocupante, pero también muy inspirador y nada, abrir la ventana y mirar al mundo y empezar a escribir es todo”, compartió Félix.

Estado de Furia parte 2 cuenta con las actuaciones de Maribel Verdú, Ana Torrent, Cecilia Suárez, María León, Carmen Maura y Ana Mena, entre otros. Estas historias que se entrelazan lo hacen a partir de un mismo lugar físico: una cadena de televisión, en donde todo es producible y vendible.

Elenco de la serie Estado de Furia 2 Cortesía HBO Max

Y es precisamente esa exposición de todo lo que hace que las personas estén más interesadas en cómo son vistas a cómo son en realidad, y eso es justo una parte de la sátira que Sabroso hace en esta serie.

“¿Qué es más importante, cómo nos ven los demás o cómo nos sentimos? Es una forma más íntima de contar algo que efectivamente va sobre eso. La serie aborda cómo la representación de la realidad pesa más que la realidad o cómo todo está articulado en el modelo social en el que estamos viviendo para que esté regido incluso la vida privada, por leyes de la sociedad del espectáculo, como de repente una cena con amigos no tiene ningún valor si no colgamos una foto en redes, o una niña se ve a sí misma como si fuera una diva del pop porque cuelga un TikTok, o como un chico pobre difumina el fondo de su dormitorio para hacer el intento por retratar un estilo de vida que no le pertenece.

“Pero en esa realidad virtual sí le pertenece y crea una realidad paralela”.

Toda esa enajenación de la realidad, ese menosprecio a nuestro día a día y a nuestra realidad se refleja en Furia y qué utilidad tiene para unos pocos o para el sistema que nosotros estemos entretenidos con todo eso mientras van sucediendo otras cosas atroces. Esto es un poco el retrato de Furia y el color que satirizamos”, puntualizó el director.