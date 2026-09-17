Geoffrey Rush pone sus condiciones para volver a Piratas del Caribe junto a Johnny Depp

El actor Geoffrey Rush condicionó su participación en la sexta entrega de Piratas del Caribe. El intérprete australiano exigió tres requisitos innegociables para retomar su icónico papel del Capitán Barbossa. Las demandas incluyen un guion de alta calidad, trabajar nuevamente junto a Johnny Depp y regresar exclusivamente en forma de fantasma para atormentar a Jack Sparrow.

El artista compartió su visión creativa durante una reciente entrevista para la revista Entertainment Weekly en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El actor dejó claro que solo resucitaría a su mítico personaje por razones puramente artísticas y narrativas. La idea de acosar al famoso pirata protagonista representa su principal motivación para volver a los foros de grabación.

Geoffrey Rush inmortalizó al Capitán Barbossa. Foto: Disney

"Creo que ya pasó suficiente tiempo", declaró el histrión ante los medios de comunicación. El veterano intérprete rechazó rotundamente la idea de aceptar el papel únicamente por dinero o conveniencia financiera. "Me sacrifiqué por mi hija. No quiero que sea demasiado fácil y simplón volver y decir: ‘Denme otro sueldo’", sentenció tajantemente ante la prensa.

El ganador del premio Oscar mostró un profundo respeto por la vasta mitología construida alrededor de la franquicia cinematográfica durante las últimas dos décadas. La estrella de Hollywood comparó la magnitud de la saga marinera con una gran ópera épica. Por esta razón, el artista exige un nivel de escritura superlativo para justificar el regreso del temido corsario a la pantalla grande.

Un fantasma al estilo de William Shakespeare

El legendario Capitán Barbossa perdió la vida en dos ocasiones distintas a lo largo de las cinco exitosas películas de Piratas del Caribe. El personaje recibió un disparo fatal de Jack Sparrow en la cinta inaugural, La maldición de la Perla Negra. Años después, el veterano lobo de mar entregó su propia vida para salvar a su hija Carina Smyth en La venganza de Salazar.

A pesar de su trágico final heroico, Geoffrey Rush argumentó que la muerte física no significa necesariamente el fin de su trayectoria en los mares. El actor encontró inspiración en la literatura clásica para plantear su audaz propuesta a los ejecutivos del estudio. "Voy a Shakespeare y pienso en el padre de Hamlet que regresa como un fantasma, y pensé que eso podría ser real", detalló.

Geoffrey Rush desea volver a trabajar con Johnny Depp. Foto: Disney

El histrión reiteró que esta resurrección espectral requiere obligatoriamente un trabajo de redacción excepcional. El objetivo central de su aparición consistiría en molestar y desquiciar al protagonista pirata una vez más. El creativo propuso incluso organizar una dinámica interactiva para que los propios fanáticos de la franquicia escriban el rumbo que tomará la historia en los cines.

El futuro de la millonaria franquicia de Disney

La relación entre Barbossa y Sparrow evolucionó drásticamente durante el desarrollo de la millonaria saga marítima. Ambos capitanes iniciaron su interacción como enemigos mortales dispuestos a aniquilarse mutuamente por el control del navío. Las circunstancias extremas de la última entrega los obligaron a convertirse en aliados a regañadientes frente a una amenaza sobrenatural de proporciones colosales.

Margot Robbie encabezaría la nueva etapa de Piratas del Caribe. IG margotteliserobbie / Prime Video

Actualmente, Disney mantiene en fase de desarrollo activo una sexta película del universo de los bucaneros. Los reportes de la industria colocan a la actriz Margot Robbie como la estrella principal de esta nueva etapa cinematográfica. La empresa de entretenimiento planea refrescar la marca con un elenco renovado y una perspectiva completamente diferente a las entregas anteriores.

Los rumores sobre el retorno de Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow cobran fuerza en los pasillos de los grandes estudios de Hollywood. Las filtraciones sugieren que el actor estadounidense participaría únicamente con un rol secundario para ceder el protagonismo a la nueva generación de estrellas. Hasta este momento, la compañía productora mantiene bajo estricta confidencialidad la confirmación oficial del reparto definitivo.