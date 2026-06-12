El giro más rebelde de la Princesa Leonor: Así fue su arriesgado look para ver a Bad Bunny

La princesa Leonor de Borbón sorprendió con una de sus apariciones más inesperadas hasta la fecha. Acostumbrada al protocolo que exige su papel como heredera al trono español, la joven de 20 años dejó atrás la sobriedad para sumarse al ambiente festivo del concierto de Bad Bunny en Madrid.

El look con el que Leonor rompió el protocolo real

La presencia de Leonor y de la infanta Sofía de Borbón en el estadio Riyadh Air Metropolitano no pasó desapercibida. Las hijas de los reyes disfrutaron del espectáculo junto a un grupo de amigas, mezclándose entre más de 60 mil asistentes que acudieron a uno de los conciertos más comentados del año.

La heredera apostó por un look juvenil inspirado en las tendencias festivaleras. Captura de pantalla

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue el look elegido por la futura reina. Lejos de los vestidos midi, los trajes de chaqueta y las prendas clásicas que suele lucir en actos oficiales, apostó por una propuesta mucho más juvenil, colorida y relajada, inspirada en la estética caribeña que rodea la gira del cantante puertorriqueño.

¿De dónde es el último look de la princesa Leonor?

La pieza central del estilismo fue un llamativo top de la firma española Thinking MU, una marca reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable.

La princesa eligió prendas de la firma española sostenible Thinking MU. Captura de pantalla thinkingmu

El diseño, conocido como Dora, destaca por su estampado que evoca la luz del atardecer filtrándose entre flores, combinando tonos cálidos y vibrantes que se alejaban por completo de la paleta habitual de la princesa.

Con una silueta ajustada, cuello redondo y tejido ultraligero elaborado con poliéster reciclado, la prenda aportó frescura y comodidad para una noche de música y baile. Y la elección no fue casual.

El estilo relajado y colorido encajaba perfectamente con el ambiente del concierto y con las tendencias que muchos seguidores de Bad Bunny han adoptado para asistir a sus presentaciones.

Un top estampado y un bolso naranja fueron las piezas estrella de su outfit. IG thinkingmu

El top fue complementado con un pequeño bolso. Leonor apostó por un modelo geométrico de piel en un intenso color naranja, también perteneciente a Thinking MU. El accesorio aportó contraste y personalidad al conjunto, convirtiéndose en uno de los elementos más fotografiados de la noche.

¿Por qué el outfit de la princesa Leonor llamó tanto la atención?

El cambio de imagen resultó todavía más llamativo porque ocurrió apenas unas horas después de que la princesa participara en actos oficiales junto a los reyes de España durante la visita del papa León XIV a Madrid.

El estilismo marcó un contraste con los actos oficiales que atendió horas antes. IG casareal.es

Durante esos compromisos institucionales, tanto Leonor como Sofía aparecieron con estilismos elegantes y discretos, siguiendo estrictamente las normas del protocolo.

Sin embargo, por la noche, ambas dejaron atrás el protocolo para disfrutar del concierto como cualquier joven de su generación. Las fotografías muestran a las hermanas cantando, bailando y compartiendo la experiencia con sus amigas, una imagen mucho más cercana y espontánea que la que suele verse en eventos oficiales.

Thinking MU habla del look de la princesa Leonor

Desde la propia firma catalana confesaron su sorpresa al descubrir que la princesa había elegido sus diseños para una ocasión tan mediática.

El look reflejó una faceta más relajada, moderna y cercana de la futura reina. IG casareal.es

Según explicaron, la Casa Real había mostrado interés previamente por varias prendas de la marca, aunque desconocían cuáles serían finalmente seleccionadas por Leonor.

Para Thinking MU, la elección supone un importante respaldo a su filosofía basada en la sostenibilidad, el comercio justo y la producción consciente. La marca nació en Barcelona en 2008 y ha construido su identidad alrededor de la moda responsable, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan prendas con impacto ambiental reducido.

A medida que se acerca el final de su formación militar y el inicio de sus estudios universitarios, Leonor parece mostrar una faceta más relajada y conectada con los intereses de los jóvenes de su edad. Y, a juzgar por las reacciones en redes sociales, el resultado fue todo un éxito.