Bad Bunny se reúne con el papa León XIV; así fue su audiencia privada

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más comentados de la visita que el papa León XIV realizó a España. El artista puertorriqueño tuvo la oportunidad de encontrarse con el pontífice en Madrid, un acercamiento que durante varios días estuvo rodeado de especulaciones y que finalmente fue confirmado.

La reunión se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, escenario de uno de los actos multitudinarios encabezados por el líder de la Iglesia católica. Aunque el encuentro fue breve, llamó la atención por tratarse de dos figuras con gran impacto internacional que coincidieron en la capital española.

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Así ocurrió el encuentro entre Bad Bunny y León XIV

La confirmación oficial llegó a través de la Santa Sede, que informó que el cantante acudió acompañado de familiares y otras personas cercanas. Durante unos minutos, León XIV pudo saludarlos antes de retirarse del recinto donde había desarrollado parte de sus actividades públicas.

Según la información difundida, el encuentro permitió que el pontífice y el intérprete puertorriqueño intercambiaran algunas palabras. La coincidencia de agendas en Madrid hizo posible una reunión que había despertado gran interés desde días antes.

Mientras miles de personas seguían las actividades del papa en España, este acercamiento permaneció bajo absoluta reserva. Solo después de realizarse se dieron a conocer detalles sobre la conversación y la presencia del artista en el estadio.

Existen fotografías del momento, pero aún no se publican

Varias imágenes fueron tomadas durante la reunión mediante teléfonos móviles de algunos asistentes. Además, la comitiva papal realizó una fotografía oficial del encuentro.

Por ahora, ninguna de esas imágenes ha sido difundida públicamente. De acuerdo con lo informado, se analiza el momento adecuado para compartirlas a través de redes sociales o distintos medios de comunicación.

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La reunión formó parte de una serie de encuentros privados que León XIV sostuvo durante su estancia en Madrid. Después de cada actividad pública, el pontífice dedicó tiempo a recibir pequeños grupos de personas en espacios reservados.

Durante los días que permaneció en España, León XIV también mantuvo conversaciones con distintas personalidades del ámbito político y deportivo, aunque el encuentro con el artista puertorriqueño fue uno de los que más expectativa generó entre la opinión pública.

La reunión se habría preparado con anticipación

Detrás de este acercamiento existieron gestiones realizadas semanas antes. Diversos reportes señalan que representantes del cantante establecieron contacto con la Conferencia Episcopal Española con la intención de coordinar algún tipo de encuentro con el pontífice.

Filippo MONTEFORTE / AFP

Incluso se llegó a considerar la posibilidad de que Bad Bunny participara en una de las celebraciones religiosas masivas organizadas durante la visita papal a Madrid. Sin embargo, esa opción finalmente no se concretó.

Antes de que se conociera la noticia, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, había dejado abierta la posibilidad de una reunión entre ambas figuras.