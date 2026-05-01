¡La magia sigue viva! Así lucen hoy estos lugares donde se grabó Harry Potter

La magia de Harry Potter no se quedó en los libros ni en la pantalla. A más de dos décadas del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, muchos de los escenarios que dieron vida a Hogwarts siguen en pie y lo mejor, se pueden visitar.

Aunque gran parte del rodaje se realizó en estudios, varias locaciones reales en Inglaterra y Escocia sirvieron para construir el universo creado por J. K. Rowling.

Hoy, esos espacios se han convertido en puntos clave para fans que quieren experimentar la saga fuera del cine y así han cambiado con el paso del tiempo.

Así cambiaron estos lugares donde se grabó la película

La casa de los Dursley en Bracknell

La vivienda donde Harry pasó su infancia antes de descubrir su origen mágico está en Bracknell. Aunque solo se utilizó en la primera película, sigue siendo una casa privada. No hay tours oficiales, pero su fachada continúa siendo identificable para los fans que buscan ubicar Privet Drive en la vida real.

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Estación de King's Cross y el andén 9 ¾

La Estación de King's Cross es uno de los puntos más visitados dentro del turismo relacionado con la saga. Hoy cuenta con un espacio dedicado al andén 9 ¾, donde los visitantes pueden recrear la famosa escena con el carrito atravesando el muro. También hay una tienda temática que no existía durante el rodaje.

Estación de King's Cross y el andén 9 ¾ Especial

Zoológico de Londres

El Zoológico de Londres, específicamente la Casa de los Reptiles, se mantiene muy similar a como aparece en pantalla. Tras el estreno de la película, el lugar comenzó a atraer a visitantes interesados en la escena donde Harry habla con una serpiente.

Zoológico de Londres Especial

Biblioteca Bodleian en Oxford

La Biblioteca Bodleian es uno de los escenarios que menos ha cambiado. Su interior sirvió como biblioteca de Hogwarts, y su arquitectura sigue intacta. La sala Duke Humfrey y la Divinity School aún pueden visitarse y forman parte de recorridos turísticos.

Biblioteca Bodleian en Oxford Especial

Christ Church College

El Christ Church College conserva su estructura histórica, pero su fama creció tras aparecer en la saga. Las escaleras que se ven en la primera película son ahora uno de los puntos más fotografiados por visitantes.

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Castillo de Alnwick

El Castillo de Alnwick pasó de ser un castillo histórico a una experiencia interactiva para fans. Actualmente ofrece actividades inspiradas en Harry Potter, como clases de vuelo con escoba, lo que ha cambiado por completo su dinámica turística.

Castillo de Alnwick Especial

Catedral de Durham

La Catedral de Durham luce prácticamente igual que en las películas. Su valor histórico ha permitido que se conserve sin modificaciones relevantes, aunque ahora forma parte de rutas cinematográficas.

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Viaducto de Glenfinnan

El Viaducto de Glenfinnan es uno de los lugares más icónicos. Actualmente, el paso del tren turístico recrea el recorrido del Expreso de Hogwarts, convirtiéndolo en uno de los puntos más fotografiados.

Viaducto de Glenfinnan Especial

De escenarios de cine a ruta turística global

Con el paso de los años, los escenarios de Harry Potter dejaron de ser solo locaciones de rodaje para convertirse en destinos turísticos. Muchos de estos lugares han adaptado su oferta para recibir visitantes, mientras que otros simplemente conservan su valor histórico con un nuevo significado para los fans.

El fenómeno sigue creciendo. Nuevas generaciones descubren la saga y, con ello, el interés por recorrer estos lugares reales de Harry Potter. Desde estaciones de tren hasta castillos medievales, cada locación mantiene viva la conexión entre la historia y el mundo real.