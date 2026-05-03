Lobacabana: Shakira conquistó Río de Janeiro con el show que convocó a millones

Shakira salió de su lobera sólo para llegar hasta el festival Todo Mundo no Rio y reactivar su gira Las Mujeres Ya No Lloran con un concierto histórico en la playa Copacabana donde no sólo reunió a más de dos millones de personas y dedicó el show a las más de 10 millones de madres solteras de Brasil, sino que además sumó estrellas como Anitta, Caetano Veloso, María Bethânia e Ivete Sangalo, haciendo un homenaje a la historia musical del país.

Con fuegos artificiales que formaron la imagen de Shakira y un mensaje en el cielo: “Te amo, Brasil”, fue como terminó la espera por el retraso del show —de más de una hora— para ver en vivo y de forma gratuita a la colombiana.

A diferencia de como había sido el arranque de cada show en su gira, donde ella marcha con sus bailarinas hasta el escenario, en esta ocasión Shak apareció en el escenario ataviada con un traje en verde y amarillo, y con la bandera de Brasil en el pecho, y fue así como comenzó la velada con La huesera y La fuerte, para continuar con Girl LIke Me.

Con su escuadrón de bailarinas, Shakira dio vida a Las de la intuición, la cual se ligó con Estoy aquí, en la que el público presente no dudó en corear el tema a todo pulmón y dar una ovación enorme.

Drones con la imagen de Shakira AFP

Hola, Brasil, ¿como han estado? Es una cosa increíble estar esta noche con ustedes y pensar que estuve aquí cuando tenía 18 años soñando en cantar para ustedes”, dijo Shakira en portugués, robándose el corazón de los cariocas, aunque en realidad ya lo tenía.

Donde quiera que se presenta, la compositora va acompañada por su guitarra y una vez más la empuñó para darle vida a Empire e Inevitable, en español, haciendo que Copacabana la acompañara en una sola voz.

Shakira comenzó a construir a su ya conocido robot en el escenario donde con soplete y máscara comenzó a bailar con él instantes antes de que Te felicito resonara por toda la playa y ella bailara con esa sensualidad que siempre la ha caracterizado.

Una fan trepó un árbol cercano a Copacabana para ver a Shakira. AFP

“Quiero oír a todo el mundo”, ordenó la Loba a su manada para darle vida, como si fuera una sola voz, a TQG. “¿Cómo están esta noche? ¿Los de allá atrás?, Copacabana, baby”, dijo Shak.

“Saben que mi vida no ha sido fácil en los últimos años, pero saben que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más fuertes, más resilientes, bienvenidos a la gira Las Mujeres Ya No Lloran”, agregó en portugués para volverse a enfundar en su guitarra y regalar Don’t Bother.

El video de la Loba con sus cachorros en el bosque protegiéndose de las inclemencias volvió a brillar en la playa de Río de Janeiro con la emotiva y catártica historia de Shakira que ha recorrido medio mundo antes de que Acróstico se hiciera presente, junto con Milan y Sasha en las pantallas, e hiciera vibrar cada grano de la arena.

Shakira en Río de Janeiro AFP

Tras el momento emotivo, Shak retomó esos sonidos que hacen que el cuerpo se mueva casi de manera involuntaria cuando da vida a rolas como Copa vacía, La bicicleta y, por supuesto una que no puede faltar en su repertorio, La tortura.

Y entonces llegó ese momento en el que las caderas se mueven como sólo Shakira sabe hacerlo, con una coreografía perfectamente afinada desde hace más de un año, que sigue emocionando a todo aquel que lo ve porque parece que lo viven con ella, la Loba dio vida a Hips Don’t Lie.

Y como lo ha hecho en el resto de la gira, Shakira volvió a irse al backstage y a cantar desde ahí Chantaje, mientras compartía con la gente el cambio de vestuario y el retoque de maquillaje que se hace en cuestión de minutos para seguir con la canción en el escenario a ritmo de salsa.

Saben que en este país hay más de 10 millones de madres solteras que necesitan ayuda para sustentar a sus familias. Esto va dedicado a todas ellas, y brindo también por todas las solteras”, dijo la colombiana después de darle vida a Loca y seguir con Soltera, donde la cantante no dudó en hacer un poco de pole dance.

Y así llegó la primera sorpresa de la noche. El encuentro de dos culturas llenas de sabor, ritmo y baile se juntaron en la playa de Copacabana donde Shakira y la cantante brasileña Anitta, compartieron el escenario con Choka choka.

Anitta agradeció la invitación y la dejó en su escenario haciendo lo suyo con Can't Remember to Forget You, a la cual siguió, con ese intro muy rockero que ha marcado la gira, Ojos así.

Shakira en Río de Janeiro AFP

Shakira hizo un preludio a su pasado, a esos primeros años de éxito en la música y de abrir el camino de las latinas al resto del mundo, por eso un video donde estaba ella en diferentes momentos fue enmarcado con canciones como ¿Dónde estás corazón?, Estoy aquí, Vuelve y Un poco de amor, que abrieron el camino a Pies descalzos, sueños blancos.

“Gracias por todo su cariño”, dijo Shakira antes de dedicarle a su público brasileño Antología, en su versión acústica, la cual se convirtió, por un instante, en un himno de la playa Copacabana.

Este fue uno de los primeros artistas que descubrí cuando vine a Brasil y tengo que confesar que me apasioné de su música, de su sofisticación, marca la historia de la música brasileña, con ustedes, Caetano Veloso”, expresó la colombiana para presentar a la leyenda de 83 años con quien interpretó O leãozinho, la cual compartió que se la canta a sus hijos.

La legendaria cantante brasileña, María Bethânia, se unió a la colombiana en el set acústico donde juntas interpretaron O Que É, O Que É y ahí fue donde la samba se desató de mano de las dos mujeres y la banda que las acompañó.

Y entonces la entrada de los tambores dio paso a Objection (Tango), conocida en español como Te aviso, te anuncio, con la cual Brasil se deschongó, sólo para tomar un poco de aire. “Quiero invitar a una mujer que es mi amiga, Ivete Sangalo”, dijo Shak, a quien presentó para dar vida a un clásico brasileño, País tropical.

Playa Copacabana REUTERS

Whenever, Whenever, Suerte, en su versión es español, fue el preámbulo del Waka Waka (This Is Africa), donde la playa se llenó de los colores de la bandera brasileña, baile y buena vibra. Pero esto no se acababa hasta que se leyeran los 10 mandamientos de las lobas y ella se apoderara del escenario y BZRP Music Sessions #53 recordara que ahora las mujeres facturan e hiciera brincar y cantar al público.