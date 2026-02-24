Livia Brito asegura que sí pagará a Ernesto Zepeda, fotógrafo que agredió, la reparación de daños 

Livia Brito acudió ayer al Reclusorio Sur para la audiencia que tenía prevista por la supuesta falsedad de declaraciones de la que es acusada tras el caso que mantiene desde hace más de cinco años con el paparazzi Ernesto Zepeda.

Este proceso legal comenzó después que Livia Brito y su entonces novio agredieran al fotógrafo en una playa de Cancún tras ver que el paparazzi los fotografiaba. La pareja lo agredió físicamente y rompió su equipo de trabajo, por lo que Ernesto Zepeda levantó una denuncia en contra de la actriz y su expareja.

Livia Brito asegura sí pagará al paparazzi los daños

Al salir de la audiencia, la actriz habló con los medios de comunicación sobre lo que ocurrió en la audiencia y aseguró que considera que ha sido discriminada.

“Un aprendizaje muy grande, ya estoy un poco más madura. Fue una reacción muy humana, como de su parte como de la mía. Hay acecho, hay acoso y hay invasión a la privacidad. Hay una parte que considero discriminación porque avientan a los artistas de alguna forma a no formar parte de la sociedad, a que nos escondamos, que tenemos que irnos a otra parte”.

La famosa se defendió y dijo que no tiene problema con que le tomen fotos, pero considera que lo que las fotografías que le había tomado Ernesto Zepeda tenían un fin económico, además, recalcó que las imágenes fueron sacadas en un momento en el que disfrutaba de su vida privada y no estaba en un evento público.

“No tengo tema con que un fan me tome fotografías, el tema es cuando quieren lucrar con esas fotografías., Yo me llevo bien con los medios, no tengo problema con el trabajo periodístico y de hecho les agradezco que estén aquí y muestren interés. Mi único sentir es que tengo una vida privada, que cuando termina mi vida profesional empieza mi vida privada y tenemos que tener presente eso que todos tenemos una vida privada y la constitución y las leyes también lo dicen”.

Finalmente, Livia Brito declaró que sí está dispuesta a pagar los daños ocasionados al fotógrafo, pero espera a que las autoridades le den la notificación y determinen el monto.

“Claro, estoy esperando la notificación. Es una notificación que tiene que llegar y eso lo determinan las autoridades. Hay una denuncia que hice por invasión a la privacidad hace más de cinco años y todavía no ha pasado nada”.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Ernesto Zepeda habló con Sale el Sol y mencionó que fue en 2023 cuando las autoridades dictaron que la actriz debía pagarle la reparación de daños, pero que esto no ha ocurrido.

"Aún no, está en el juzgado 44 de lo civil. Hace falta que el juez gire los oficios para avisarle a las personas que la sentencia está en firme y tienen que pagar y les va a dar una fecha para hacerlo, solo que no hay aviso".

En la audiencia se determinaron las medidas cautelares que tanto la actriz como el fotógrafo deben seguir, entre ellas que ninguno se puede acercar el uno al otro y se establecieron dos meses para presentar pruebas.

