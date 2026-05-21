Spotify permitirá crear remixes con IA de canciones de Universal

Spotify llegó a un acuerdo con Universal Music Group UMG.AS para permitir a sus suscriptores crear versiones y remezclas de canciones generadas por IA, lo que supone la primera vez que el gigante del streaming de audio permite a sus usuarios producir contenido generado por IA utilizando su plataforma.

Las empresas no revelaron los términos financieros del acuerdo ni qué artistas participarán en la nueva función en su comunicado conjunto del jueves. Universal Music cuenta con artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake y Billie Eilish.

Esta medida sitúa a Spotify en una competencia más directa con empresas emergentes como Udio y Suno, que permiten la creación musical impulsada por IA.

La nueva herramienta creará una fuente de ingresos adicional para los artistas y compositores, además de lo que ya ganan en Spotify, incluyendo los derechos de autor, afirmaron las empresas.

"Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas y compositores que participan", dijo el codirector ejecutivo de Spotify, Alex Norström.

Las principales discográficas han estado buscando nuevos acuerdos de licencia para proteger sus vastos catálogos, a medida que la música generada por IA gana popularidad y a los consumidores les cuesta cada vez más distinguirla de las canciones compuestas por humanos.

Universal Music Gropu Especial

El año pasado, Udio firmó acuerdos con UMG y Warner Music Group WMG.O para resolver casos de derechos de autor, mientras que Suno llegó a un acuerdo con WMG.

Sin embargo, las dos empresas de música generada por IA se enfrentan a demandas colectivas de más de mil 800 artistas independientes, quienes alegan que las acciones de las empresas emergentes "supusieron un ataque" contra los "miembros más vulnerables y valiosos" de la comunidad musical.

Spotify ha introducido anteriormente varias funciones de descubrimiento de música potenciadas por IA para impulsar la retención y la participación de los usuarios, incluida la interacción por voz para su herramienta de música personalizada AI DJ y la opción de generar listas de reproducción utilizando indicaciones en lenguaje natural.

Con información de Reuters

bgpa