Livia 'N' no se esconde: manda mensaje de San Valentín tras ser vinculada a proceso

Lejos de guardar silencio tras la reciente resolución judicial, Livia “N” decidió mostrarse activa en sus redes sociales el 14 de febrero, Día de San Valentín. En varias historias publicó una imagen suya con un fondo lleno de corazones y un mensaje que rápidamente generó interpretaciones.

Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Amar también es saber dejar ir aquello que un día nos salvó, escribió la actriz.

La frase, cargada de simbolismo, fue vista por algunos seguidores como una reflexión personal, mientras que otros la interpretaron como una indirecta relacionada con la situación legal que enfrenta actualmente. Lo cierto es que su publicación llegó apenas días después de que se confirmara su vinculación a proceso, reavivando la conversación en redes.

Mensaje de Livia 'N' de San Valentín Instagram: @liviabritopes

¿Por qué Livia 'N' fue vinculada a proceso?

El caso que persigue a la actriz no es nuevo. Se remonta a junio de 2020, cuando vacacionaba en una playa de Cancún, Quintana Roo, acompañada de su entonces pareja. Según la versión del fotógrafo Ernesto Zepeda, mientras realizaba su trabajo fue agredido físicamente y despojado de su equipo.

Los videos del altercado circularon ampliamente en redes sociales, generando una ola de críticas y abriendo un debate sobre los límites entre la privacidad de las figuras públicas y la labor periodística.

Justicia alcanza a Livia Brito Especial

En 2024, Zepeda y su abogada presentaron una denuncia señalando que la actriz habría mentido ante la autoridad al negar su participación en los hechos. Tras revisar el expediente, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación por el delito de falsedad de declaraciones.

Es importante destacar que la vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que el caso seguirá su curso legal mientras se analizan pruebas y testimonios.

La reparación del daño, aún pendiente

En declaraciones al programa Sale el Sol, Ernesto Zepeda aseguró que la reparación de daños que fue establecida por un juez en 2023 aún no se ha cumplido.

Según explicó, el proceso civil sigue en el juzgado correspondiente y falta que se notifique formalmente a las partes involucradas sobre los pasos a seguir. Además, confirmó que habrá una próxima audiencia programada para el 23 de febrero en el Reclusorio Sur, donde tanto la actriz como su expareja deberán presentarse.

El fotógrafo habló sobe la vinculación a proceso de la actriz Especial

Durante esa audiencia se establecerán fechas límite para la presentación de nuevas pruebas y se determinará si existen medidas cautelares adicionales.

Una imagen pública bajo presión

La carrera de Livia Brito ha estado marcada por éxitos en televisión, pero también por controversias mediáticas. Este nuevo episodio coloca nuevamente su nombre en la agenda pública, justo cuando parecía haber superado el escándalo inicial.

Mientras la investigación continúa y se acerca la próxima audiencia, la actriz optó por no referirse directamente al proceso en sus redes, limitándose a compartir un mensaje emocional en una fecha simbólica.

La historia aún no tiene un desenlace definitivo. Lo que sí es claro es que el caso seguirá generando conversación en las próximas semanas, tanto en tribunales como en plataformas digitales.

De la playa a la demanda: el origen del conflicto legal de Livia Brito con un paparazzi Especial

Por ahora, Livia “N” parece enviar un mensaje claro: pese al proceso legal, no piensa desaparecer del foco público.

AAAT*