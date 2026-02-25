Hay algo profundamente humano en la decisión de ciertos famosos que se han ido a vivir en una granja: cambiar flashes por gallinas, alfombras rojas por tierra húmeda y estrenos por amaneceres en silencio.

La ciencia respalda que el contacto con la naturaleza no es solo una preferencia estética. Un estudio publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health analizó cómo la interacción con entornos naturales puede mejorar el bienestar psicológico y reducir el estrés, subrayando beneficios medibles en la salud mental. Este respaldo científico aporta contexto a una tendencia que va más allá del capricho de celebridades.

Famosos que dejaron Hollywood para vivir en una granja Canva

Amanda Seyfried: cabras y caballos en los Catskills

Amanda Seyfried encontró en los Catskills, Nueva York, un equilibrio que Hollywood no le ofrecía. La actriz vive en una granja con 27 animales, entre cabras, caballos y gallinas, y ha hablado abiertamente sobre cómo ese entorno la mantiene centrada y conectada con lo esencial.

Su decisión no solo responde a un deseo romántico de campo; el trabajo diario con los animales le da estructura y estabilidad emocional. En una industria marcada por la incertidumbre, la rutina agrícola se convierte en ancla.

Famosos que dejaron Hollywood para vivir en una granja Canva

Chris Pratt y el valor del trabajo rural

Chris Pratt es propietario de Stillwater Ranch, en el estado de Washington, donde cría corderos y ganado.

Para Pratt, el rancho representa disciplina y herencia familiar. Más allá del espectáculo, el actor ha mostrado en distintas ocasiones cómo participa activamente en la crianza de animales. La vida rural, en este caso, también funciona como legado para sus hijos.

Nicole Kidman y Keith Urban: dos países, una filosofía

Nicole Kidman y Keith Urban mantienen una granja en Nueva Gales del Sur, Australia, y otra propiedad en Nashville.

Para ellos, el campo es un refugio. Kidman ha expresado en múltiples ocasiones que el entorno rural ofrece privacidad y una crianza más cercana a la naturaleza para sus hijas, lejos del asedio constante de la industria.

Famosos que dejaron Hollywood para vivir en una granja Canva

Kaley Cuoco y el rescate animal como propósito

Kaley Cuoco no solo vive en un rancho en California; lo ha convertido en un santuario para caballos, cabras y otros animales rescatados.

En su caso, la vida de granja se entrelaza con activismo. No se trata únicamente de cambiar de paisaje, sino de transformar la propiedad en un espacio de cuidado y responsabilidad.

Blake Shelton, Gwen Stefani y el Ten Point Ranch

En Oklahoma, Blake Shelton y Gwen Stefani poseen el Ten Point Ranch, una propiedad de 1,300 acres que simboliza estabilidad familiar y raíces.

El campo, para Shelton —originario de Oklahoma—, es regreso a casa. Para Stefani, representa una pausa necesaria frente al ritmo de la industria musical.

Famosos que dejaron Hollywood para vivir en una granja Instagram

Más estrellas que eligieron el campo

La lista es amplia y diversa:

Ian Somerhalder y Nikki Reed crían animales rescatados en una granja en Luisiana.

Martha Stewart administra una finca completamente funcional en Bedford, Nueva York.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick poseen una granja en Connecticut.

Chip y Joanna Gaines viven en una granja en Waco, Texas, con múltiples animales.

Jason Mraz opera una granja de aguacates en San Diego.

Russell Crowe es dueño de un amplio rancho ganadero en Australia.

En cada caso, la narrativa coincide: el campo ofrece control, privacidad y conexión.

¿Moda pasajera o cambio cultural?

La tendencia de famosos que abandonan las ciudades para instalarse en entornos rurales refleja algo más profundo que una estrategia de imagen. En un mundo hiperconectado, la desconexión se vuelve aspiracional.

El estudio del International Journal of Environmental Research and Public Health señala que la exposición regular a espacios verdes puede asociarse con menores niveles de ansiedad y mejor calidad de vida. Esta evidencia científica contextualiza por qué figuras públicas, sometidas a presión constante, buscan refugio en la naturaleza.

Además, el teletrabajo, la búsqueda de sostenibilidad y la crianza consciente han revalorizado la vida rural incluso fuera de Hollywood.

Famosos que dejaron Hollywood para vivir en una granja Canva

Una elección que habla de identidad

Para Amanda Seyfried y Chris Pratt, la granja no es un simple escenario fotogénico. Es una declaración de prioridades.

En tiempos donde el éxito suele medirse en cifras y visibilidad, elegir el campo implica redefinir el concepto de triunfo. Menos ruido, más tierra; menos exposición, más introspección.

La evidencia científica sugiere que el contacto con entornos verdes puede aportar beneficios reales a la salud mental. Sin embargo, cada persona vive procesos distintos. Si se busca un cambio profundo de estilo de vida por motivos de bienestar emocional o salud, siempre es recomendable consultar con un profesional médico o de salud mental que oriente la decisión.

Al final, quizá la verdadera historia no sea que las celebridades se mudaron a una granja, sino que nos recuerdan algo esencial: la necesidad humana de volver a la tierra.