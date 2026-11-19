Los festivales de música regional mexicana mantienen su presencia en la agenda de espectáculos y suman nuevas propuestas para el público de todo el país. Uno de los encuentros que prepara su regreso es La Cura Fest 2027, una celebración musical que apuesta por reunir diferentes géneros, desde el regional mexicano hasta el pop, el rock en español y el country.

El festival creado por Carín León volverá a Hermosillo, Sonora, para celebrar su segunda edición. El cantante confirmó a los primeros artistas que formarán parte de esta propuesta, cuyo objetivo es reunir a intérpretes nacionales e internacionales y convertir a su ciudad natal en un punto de encuentro para los amantes de la música.

La expectativa crece ante la posibilidad de que se sumen más invitados al cartel, pues los organizadores adelantaron que todavía faltan nombres por anunciar. Por ello, los primeros artistas confirmados representan solo una parte de la oferta musical que tendrá el encuentro.

Lista de Artistas en "La Cura Fest" 2027 de Carín León IG agarrandolacura

¿Qué artistas estarán en La Cura Fest 2027 de Carín León?

La segunda edición de La Cura Fest contará con una selección de artistas de diferentes generaciones y estilos musicales. A través de la cuenta oficial de Instagram del festival, Carín León anunció a los primeros confirmados de este encuentro sonorense.

Entre los invitados destaca Intocable, agrupación que ha marcado a la música norteña y tejana con canciones como Fuerte no soy, Y todo para qué y Enséñame a olvidarte. Su trayectoria y estilo representan una de las propuestas más reconocidas del regional mexicano.

También estará Hombres G, banda española que alcanzó popularidad internacional con temas como Devuélveme a mi chica, Te quiero y Venezia. Su participación llevará al festival algunos de los éxitos más representativos del rock en español.

Por su parte, Reik aportará el pop mexicano con un repertorio que incluye canciones como Noviembre sin ti, Yo quisiera y Me niego. El grupo, integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín, cuenta con una trayectoria que le ha permitido llegar a públicos de distintos países.

La música regional también tendrá presencia con Remmy Valenzuela, cantante y acordeonista mexicano que destaca por su propuesta dentro de los sonidos norteños y de banda.

Una de las participaciones internacionales que llama la atención es la de Kacey Musgraves, cantautora estadounidense reconocida por su trayectoria en la música country. Su presencia amplía la diversidad del cartel y suma una propuesta distinta a las agrupaciones mexicanas y españolas.

Finalmente, Carín León encabezará el encuentro musical. El cantante, originario de Hermosillo, ha ganado reconocimiento internacional gracias a temas como Primera cita, Según quién y Que vuelvas.

La organización adelantó que habrá más artistas por anunciar, por lo que los seguidores deberán estar pendientes de las próximas actualizaciones del cartel.

Lista de Artistas en "La Cura Fest" 2027 de Carín León IG agarrandolacura

¿Cuándo y dónde será La Cura Fest 2027?

La segunda edición de La Cura Fest se realizará el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora.

El regreso del festival a esta ciudad tiene un significado especial para Carín León, pues representa una oportunidad para impulsar la actividad musical y cultural del lugar donde nació.

La propuesta contempla dos jornadas de música en vivo con artistas de diferentes géneros. De acuerdo con la información difundida sobre el anuncio, el mismo cartel estará disponible durante ambas fechas, de modo que los asistentes podrán elegir el día que mejor se adapte a sus planes.

Por ahora, los organizadores no han revelado los horarios de cada presentación ni el orden en que los artistas subirán al escenario. También se espera que anuncien nuevas incorporaciones al programa musical.

Lista de Artistas en "La Cura Fest" 2027 de Carín León IG agarrandolacura

¿Cuándo comienza la venta de boletos para La Cura Fest 2027?

Los seguidores que quieran asistir a La Cura Fest 2027 podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 23 de noviembre de 2026. La venta general comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Hermosillo iniciará a las 10:00 horas.

La distribución de boletos estará a cargo de Superboletos, plataforma en la que los interesados podrán consultar la disponibilidad una vez que inicie el proceso de compra.

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales, las zonas del recinto ni las posibles etapas de venta. Por ello, se recomienda consultar los canales oficiales del festival y la boletera para evitar confusiones con información no confirmada.

Lista de Artistas en "La Cura Fest" 2027 de Carín León IG agarrandolacura

¿Cómo fue la primera edición de La Cura Fest?

La primera edición de La Cura Fest se realizó el 14 y 15 de marzo de 2026 en la ExpoGan de Hermosillo. El encuentro reunió a más de 70 mil personas durante sus dos jornadas, de acuerdo con las cifras difundidas por los organizadores.

El festival contó con la participación de figuras nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Kany García, Grupo Frontera, Kevin Kaarl, Midland y Jelly Roll, además de Carín León, quien encabezó las presentaciones.

La diversidad de propuestas musicales fue uno de los elementos que distinguieron al encuentro, pues permitió reunir a intérpretes de regional mexicano, pop, country y otros estilos en un mismo espacio.

Para 2027, el cantante sonorense busca dar continuidad a esta propuesta y ampliar su alcance. Como parte de sus planes de expansión, también se anunció una edición de La Cura Fest en España durante el verano de ese año.

Con esta segunda edición, Carín León apuesta por consolidar un proyecto que va más allá de sus propias presentaciones y que busca dar espacio a distintas expresiones musicales. La expectativa ahora está en los próximos anuncios, que permitirán conocer el cartel completo y los detalles que faltan para esta nueva celebración en Hermosillo.