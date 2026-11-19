Los seguidores de Edén Muñoz tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de la música y la voz del cantante en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.

Después de dos conciertos con localidades agotadas en la Monumental Plaza de Toros La México, el intérprete anunció una tercera presentación, donde estrenará su gira La Magia de Conectar Tour 2027.

Si buscas asistir a este espectáculo, ya se dieron a conocer los precios de las entradas y los detalles de la venta. Conoce cuándo será el concierto, cuánto cuestan los boletos y dónde podrás adquirirlos para no perderte el regreso del cantante sinaloense a la capital mexicana.

Edén Muñoz regresa a La México en 2027 IG edenmunoz

¿Cuándo será el concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros La México 2027?

La cita será el próximo sábado 13 de marzo de 2027, a las 20:00 horas, fecha en la que el exvocalista de Calibre 50 presentará una producción escénica renovada para sus seguidores en La México. Esta presentación tendrá un significado especial para el artista, pues marcará el inicio de su gira La Magia de Conectar Tour 2027.

El anuncio se realizó el 18 de noviembre durante una conferencia de prensa, en la que compartió algunos detalles de este proyecto y habló sobre sus planes profesionales para el próximo año.

De acuerdo con la información difundida por la organización del recinto, el espectáculo será una oportunidad para que sus seguidores conozcan una nueva propuesta musical y visual, con la que buscará llevar su música a distintos escenarios de México y otros países.

Durante el encuentro con los medios, Edén Muñoz expresó su entusiasmo por regresar a este escenario y adelantó que prepara una noche especial para el público. Además, no descartó la posibilidad de contar con invitados sorpresa, aunque hasta el momento no se han confirmado los nombres de otros artistas que podrían acompañarlo.

Edén Muñoz regresa a La México en 2027 IG lamexicomonumental

¿Cuánto cuestan los boletos para Edén Muñoz en La México?

Los precios de los boletos son uno de los datos que más interesan a los seguidores que desean asistir al concierto. A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Plaza de Toros La México, se dieron a conocer los costos de las diferentes localidades, con variaciones según el método de pago.

Estos son los precios anunciados:

Ruedo: $5,760 en efectivo y $5,962 con tarjeta

Barrera: $4,080 en efectivo y $4,223 con tarjeta

Primer tendido: $2,580 en efectivo y $2,671 con tarjeta

Segundo tendido: $1,860 en efectivo y $1,926 con tarjeta

Palcos: $3,600 en efectivo y $3,726 con tarjeta

Lumbreras: $1,080 en efectivo y $1,118 con tarjeta

PCD: $1,860 en efectivo y $1,926 con tarjeta

General: $600 en efectivo y $621 con tarjeta

Cabe mencionar que, antes de realizar una compra, se recomienda consultar la disponibilidad de localidades y los posibles cargos adicionales directamente en Superboletos, plataforma encargada de la venta de accesos.

Edén Muñoz regresa a La México en 2027 IG lamexicomonumental

¿Dónde comprar los boletos para Edén Muñoz en La México 2027?

La venta de entradas para el concierto de Edén Muñoz está programada para el viernes 20 de noviembre de 2026. Los seguidores podrán adquirirlas a través de Superboletos y en las taquillas de la Monumental Plaza de Toros La México.

Estos son los horarios anunciados para conseguir los accesos:

Superboletos: a partir de las 10:00 horas, a través de su plataforma digital

Taquilla de La México: de lunes a viernes, a partir del 20 de noviembre, en un horario de 9:30 a 19:00 horas

Quienes deseen asistir pueden consultar la disponibilidad en Superboletos o revisar los detalles del espectáculo en la página oficial de La México.

Edén Muñoz regresa a La México en 2027 IG lamexicomonumental

Se recomienda evitar la compra de entradas a través de perfiles desconocidos o publicaciones de reventa en redes sociales. También es importante revisar los cargos por servicio, las condiciones de pago y las políticas de acceso antes de finalizar la operación.

El regreso del cantante a la Plaza de Toros La México ocurre después del éxito que consiguió en sus presentaciones del 16 y 17 de octubre de 2026. Ambas fechas registraron localidades agotadas y reunieron a más de 80 mil personas.

Antes de iniciar su carrera individual, el cantante alcanzó popularidad como vocalista de Calibre 50, agrupación con la que posicionó diversos temas dentro del regional mexicano. En 2022 comenzó una nueva etapa profesional, en la que fortaleció su faceta como intérprete, compositor y productor.

Con La Magia de Conectar Tour 2027, Edén Muñoz buscará consolidar esta etapa de su carrera y fortalecer el vínculo que mantiene con sus seguidores.

La expectativa por su regreso a la capital demuestra el interés que despierta su propuesta musical y anticipa una nueva noche de música regional mexicana en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México.