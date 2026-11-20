La cuenta regresiva para conocer a María, la segunda hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, ya comenzó. Emocionada por esta nueva etapa, la conductora compartió algunos detalles sobre la llegada de su pequeña y reveló cuándo está previsto que nazca, además de confirmar el lugar donde dará a luz y el nombre completo que eligieron para ella.

¿Cuándo nace María, la hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, realizada el pasado 18 de noviembre, donde la exconductora de Venga la Alegría respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores sobre la recta final de su embarazo. Una de las preguntas que más curiosidad generaba era precisamente cuándo llegaría la nueva integrante de la familia.

Cynthia Rodríguez confirmó que María, su segunda hija con Carlos Rivera, llegará durante diciembre de 2026 IG: cynoficial

Aunque Cynthia prefirió no revelar un día exacto, sí adelantó que el nacimiento está previsto para diciembre de 2026. Incluso compartió una pequeña pista sobre el calendario: la primera semana del mes no parece ser la fecha más probable.

Las que somos mamás sabemos que el bebé nace cuando quiere nacer, por más que tengas una fecha, un bebé decide cuándo quiere nacer”, explicó antes de añadir: “Lo que sí les puedo decir es que la primera semana (de diciembre) no creo, pero en diciembre nace, en diciembre, faltan unas semanas”.

La conductora explicó que la primera semana de diciembre no parece ser el momento más probable para recibir a su bebé. IG cynoficial

De esta manera, la pareja espera recibir a su segunda hija antes de que termine el año, aunque, como reconoció la propia Cynthia, todo dependerá de cuándo María decida llegar al mundo.

Así se llamará la segunda hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Otra de las dudas que la conductora resolvió fue si su pequeña tendría un segundo nombre. Sin rodeos, confirmó que ella y Carlos ya tienen definida la elección y que no planean agregar otro.

La pequeña llevará por nombre María Rivera Rodríguez y no tendrá un segundo nombre, Foto: Instagram cynoficial

La bebé llevará por nombre María Rivera Rodríguez, una combinación que conquistó a sus padres por su sencillez y significado.

La verdad es que nos parece un nombre hermoso, hermosísimo”, expresó Cynthia al explicar la decisión.

Con su nacimiento, León, el primogénito de la pareja, se convertirá en hermano mayor. El pequeño llegó al mundo en agosto de 2023 y desde entonces ha sido uno de los grandes protagonistas de las publicaciones familiares de sus papás.

¿Dónde nacerá María, la hija de Cynthia Rodríguez?

Entre las preguntas de sus seguidores también surgió la posibilidad de que Cynthia viajara a Estados Unidos para dar a luz. Sin embargo, la presentadora descartó esa opción y confirmó que su hija nacerá en México, tal como ocurrió con León.

Leoncito nació en México, María va a nacer en México”, aseguró.

La esposa de Carlos Rivera aseguró que su hija nacerá en México, al igual que su hermano mayor, León. IG cynoficial

La conductora también explicó que, debido a lo avanzado de su embarazo, ya no tiene permitido viajar en avión. Su última escapada fue a la playa junto a Carlos y su hijo, una experiencia que disfrutaron antes de entrar en la etapa final de la espera.

De hecho, ya no puedo viajar, ya no me dejan subirme al avión”, compartió. Ahora, sus planes consisten en permanecer en México y descansar tanto como sea posible mientras se prepara para el parto.

Esta restricción también explica por qué no acompañó a su esposo a Boston, donde Carlos Rivera fue sometido a una cirugía de cuerdas vocales. El cantante había comentado recientemente que Cynthia no pudo viajar con él porque ya no le permiten volar, aunque aseguró que estaría acompañado por familiares y parte de su equipo.

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tendrán un tercer hijo?

La conductora también respondió a una pregunta sobre la posibilidad de seguir ampliando su familia después del nacimiento de María. Entre bromas, reaccionó a la idea de tener cinco hijos y reconoció que, aunque disfruta profundamente la maternidad, considera que dos pequeños podrían ser suficientes para ellos.

Al hablar sobre la posibilidad de tener un tercer hijo, Cynthia reconoció que considera que dos pequeños podrían ser suficientes para completar su familia. IG cynoficial

Cynthia explicó que tanto su edad como el ritmo de vida de la pareja, que suele viajar por compromisos profesionales, son factores que toma en cuenta al pensar en el futuro.

Por la experiencia de ser mamá me encantaría tener más hijos, pero también siento que, por todo, somos una familia que viajamos mucho, por calidad, tiempo, todo, siento que nos vamos a quedar con dos”, confesó.

Sin embargo, no quiso cerrar por completo la puerta a otra posibilidad: “Pero no sé, primero que nazca María y ya platicamos”.

Por ahora, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera concentran toda su ilusión en recibir a su pequeña. Después de celebrar su baby shower y preparar cada detalle para esta nueva etapa, la pareja espera con emoción el momento en que León conozca a su hermanita y su familia se convierta oficialmente en una de cuatro integrantes.