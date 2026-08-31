Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia tras concierto en St. Louis

Lionel Richie, cantante, compositor, productor musical y personalidad de la televisión de Estados Unidos, fue hospitalizado de emergencia y se encuentra en el área de terapia intensiva

El hecho sucedió después de que el artista ofreciera un concierto en St. Louis, durante el fin de semana, específicamente en el emblemático escenario The Muny ubicado en Forest Park.

Lionel Richie está hospitalizado

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia. @lionelrichie

De acuerdo con el reporte de la cadena TMZ, Richie fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Louis la misma noche tras finalizar su presentación, inicialmente para someterse a algunas pruebas médicas posteriores al espectáculo, sin embargo, tuvo que quedarse hospitalizado.

Fuentes cercanas al cantante explicaron que el principal diagnóstico apunta a una deshidratación leve, por lo que el equipo médico decidió mantenerlo bajo observación en la unidad de cuidados intensivos como medida de precaución.

Según los mismos testimonios, el ingreso del artista al hospital hasta el momento no se trata de un caso grave y se espera que reciba el alta durante esta semana.

¿Qué le pasó en St. Louis?

En el show previo a su hospitalización, Lionel Richie fue visto con dificultades para realizar su presentación.

Durante esa noche en St. Louis, varios asistentes y espectadores notaron que el cantante comenzó a evidenciar malestares físicos cerca del cierre de su concierto. Incluso, solicitó una silla a su equipo para interpretar cómodamente su último tema de la noche, "All Night Long".

Antes de irse, Richie manifestó ante el público sentirse "mareado" y "extraño", hecho que llevó a los paramédicos encargados de la atención preventiva a intervenir y decidir su traslado inmediato para atención especializada.

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que el cantante es hospitalizado en lo que va del 2026. Esto luego de enfermarse durante un concierto en Minessota el pasado mes de junio.

¿Cuál es la canción más famosa de Lionel Richie?

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia. @lionelrichie

El cantante se convirtió en una de las figuras más importantes de la música internacional, gracias a una trayectoria que abarca más de cinco décadas.

Nacido el 20 de junio de 1949 en Tuskegee, Alabama, comenzó su carrera musical como integrante de Commodores, agrupación con la que alcanzó gran popularidad durante la década de 1970.

Después de varios años con la banda, Richie emprendió su carrera como solista y rápidamente se consolidó como uno de los grandes exponentes de la música pop y soul.

La canción más famosa de Lionel Richie es “Hello”, lanzada en 1984 como parte de su segundo álbum de estudio, Can't Slow Down. La balada se convirtió en uno de sus mayores éxitos internacionales y es especialmente recordada por su icónico verso “Hello, is it me you're looking for?”.

Además de su trabajo como intérprete, Lionel Richie ha destacado como compositor. En 1985 escribió junto a Michael Jackson “We Are the World”, canción creada para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en África y que reunió a algunas de las estrellas más importantes de la música de aquella época.

En años recientes, el cantante también se ha mantenido vigente gracias a su participación como juez de American Idol, donde comparte panel con Katy Perry y Luke Bryan.