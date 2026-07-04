¿Cómo está Lionel Richie? El cantante habla por primera vez tras ser hospitalizado

Después de varios días de incertidumbre, Lionel Richie finalmente habló sobre el problema de salud que encendió las alarmas entre sus seguidores durante uno de sus conciertos en Estados Unidos.

El cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para agradecer el apoyo que ha recibido desde que tuvo que abandonar el escenario por un fuerte mareo. Junto a varias fotografías de sus recientes presentaciones en Pittsburgh y Detroit, el intérprete de All Night Long dejó un mensaje que tranquilizó a sus fans.

Aunque no dio mayores detalles sobre lo ocurrido, aseguró que se encuentra bien y listo para continuar con su gira.

Además, confirmó que su siguiente parada será Toronto, dejando claro que su recuperación avanza favorablemente y que tiene intención de seguir con los conciertos programados.

El momento en que Lionel Richie tuvo que detener el concierto

El incidente ocurrió el pasado 24 de junio, durante la presentación inaugural de la gira Sing a Song All Night Long, que realiza junto a la legendaria banda Earth, Wind & Fire.

El espectáculo se llevaba a cabo en el Grand Casino Arena, en St. Paul, Minnesota, cuando, después de aproximadamente 55 minutos de show, el cantante comenzó a sentirse mal.

Mientras interpretaba uno de sus mayores éxitos, "Dancing on the Ceiling", Richie empezó a experimentar un intenso mareo que le impidió continuar de pie.

Lejos de ocultar lo que estaba ocurriendo, decidió hablar con el público e incluso intentó relajar el ambiente con una broma.

Lo que he aprendido en mis años en este negocio es que, cuando te sientas mareado, tienes que sentar tu trasero. Quiero que sepan que es la primera vez en la historia de 'Dancing on the Ceiling' que la canto sentado. Eso es una mala señal, gente.

A pesar del malestar, el artista hizo un último esfuerzo y todavía interpretó "Three Times a Lady".

Sin embargo, al finalizar esa canción anunció una breve pausa para recuperarse. Lo que parecía ser un descanso de unos minutos terminó convirtiéndose en la cancelación definitiva del espectáculo.

El anuncio que preocupó a los asistentes

Tras varios minutos de espera, uno de los integrantes de su banda salió al escenario para informar que Lionel Richie no se encontraba en condiciones de regresar.

La noticia generó preocupación entre los miles de asistentes, quienes desconocían la gravedad del problema de salud que acababa de sufrir el cantante.

Poco después se confirmó que el artista había sido atendido por paramédicos detrás del escenario y trasladado en ambulancia a un hospital cercano como medida preventiva.

¿Qué le pasó a Lionel Richie?

Aunque el momento generó preocupación, con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con personas cercanas a la gira, el cantante sufrió un cuadro importante de deshidratación, situación que derivó en el fuerte mareo y el malestar físico que presentó durante el concierto.

Los médicos recomendaron que permaneciera bajo observación y, posteriormente, le indicaron guardar reposo para evitar complicaciones.

Instagram

Esa decisión obligó al intérprete de Hello y All Night Long a posponer algunos conciertos programados en Chicago y Columbus, Ohio, mientras terminaba de recuperarse.

La noticia preocupó especialmente porque Richie tiene 77 años y se encontraba apenas iniciando una extensa gira por Norteamérica.

El mensaje con el que tranquilizó a sus seguidores

Después de varios días sin aparecer públicamente, Lionel Richie decidió enviar un mensaje directamente a sus fans.

En su publicación de Instagram compartió imágenes de sus recientes conciertos y aseguró que ya está de regreso en los escenarios.

El cantante agradeció todas las muestras de cariño y los mensajes que recibió mientras permanecía en recuperación, además de confirmar que continuará viajando para cumplir con los próximos compromisos de su tour.

Su publicación fue recibida con miles de comentarios de seguidores que celebraron verlo nuevamente activo y le desearon que continúe cuidando su salud durante el resto de la gira.

Un ícono que sigue conquistando escenarios

Con más de cinco décadas de trayectoria, Lionel Richie sigue siendo uno de los artistas más importantes de la música internacional.

Canciones como Hello, Say You, Say Me, Endless Love, Stuck on You y All Night Long forman parte del repertorio que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del pop y el soul.

A sus 77 años continúa realizando giras internacionales y llenando arenas alrededor del mundo, demostrando que su conexión con el público permanece intacta.

El reciente incidente recordó que incluso las grandes figuras pueden enfrentar problemas de salud inesperados. Sin embargo, el propio Lionel Richie dejó claro que este episodio no frenará sus planes.

Lionel Richie. (AP)

Con su mensaje en redes sociales, el cantante disipó las dudas sobre su estado físico y confirmó que ya se encuentra recuperado. Aunque seguirá las recomendaciones médicas para evitar nuevos contratiempos, todo indica que está listo para continuar con Sing a Song All Night Long, la gira con la que busca reencontrarse con sus seguidores en distintas ciudades de Norteamérica.