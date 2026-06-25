Lionel Richie abandona concierto tras problema de salud; estaría hospitalizado 

Lionel Richie generó preocupación entre sus seguidores luego de que no pudiera terminar el primer concierto de su gira Sing a Song All Night Long junto a Earth, Wind & Fire. El cantante de 77 años comenzó a sentirse mal en plena presentación en Minnesota, por lo que abandonó el escenario y, horas más tarde, fue llevado a un hospital, según reportes de TMZ.

Antes de subir al escenario del Grand Casino Arena, en St. Paul, el intérprete había compartido en sus historias de Instagram un mensaje de agradecimiento para su equipo por el inicio de la gira. Sin embargo, la noche tomó un rumbo inesperado cuando presentó molestias mientras cantaba frente al público.

Lionel Richie. (AP)

¿Qué le pasó a Lionel Richie?

Mientras interpretaba Dancing on the Ceiling, varios asistentes grabaron el momento en que el artista tuvo que sentarse sobre una plataforma en distintas ocasiones para poder continuar con el espectáculo. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Ante la preocupación de los asistentes, el propio Lionel Richie explicó lo que estaba ocurriendo y trató de tomar la situación con humor.

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"Lo que he aprendido de mis años en el negocio es que cuando te sientes mareado, siéntate", dijo ante la multitud, añadiendo entre bromas: "Cuando te sientes raro, siéntate".

Después reconoció que nunca antes había vivido algo similar durante esa canción.

"Quiero que sepan que es la primera vez en la historia de 'Dancing on the Ceiling' que la hago sentado. Es una mala señal, gente. Eso es una mala señal".

Más tarde, el cantante se sentó al piano para interpretar Three Times a Lady, pero poco después anunció una pausa. Su banda permaneció tocando durante unos 15 minutos antes de retirarse también del escenario, mientras el público esperaba noticias sobre si el concierto podría continuar.

Casi 40 minutos después, el saxofonista Dino Soldo apareció para informar que la presentación había sido cancelada.

"Desafortunadamente, Lionel no se siente bien. No podrá continuar con el show. Gracias por su paciencia y comprensión".

¿Lionel Richie fue hospitalizado?

Tras la suspensión del concierto, el medio TMZ informó que el cantante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

"Lionel Richie fue trasladado a un hospital tras sentirse indispuesto en el escenario el miércoles por la noche, en medio de su concierto, según ha podido saber TMZ."

Hasta ahora, ni el artista ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

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Por otro lado, John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, comentó al Minnesota Star Tribune que Richie no había mostrado señales de encontrarse mal antes de salir al escenario, aunque explicó: "Estaba un poco deshidratado".

Por el momento, se desconoce si el concierto que tiene programado para este viernes 26 de junio en Chicago se realizará como estaba previsto.

¿Quién es Lionel Richie?

Con una carrera de más de cinco décadas, Lionel Richie es considerado uno de los artistas más importantes del soul, el R&B y el pop. Nació en Tuskegee, Alabama, y alcanzó la fama primero como integrante de los Commodores antes de consolidarse como solista.

Entre sus canciones más conocidas destacan Hello, All Night Long, Say You, Say Me y We Are the World, tema que escribió junto con Michael Jackson para recaudar fondos destinados a África en 1985.

Lionel Richie / Michael Jackson

A lo largo de su trayectoria ha recibido cuatro premios Grammy, un Oscar y también forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, ha participado como juez en American Idol y es padre de Nicole Richie y Sofia Richie Grainge.