Festival Cultural de Zacatecas 2026: Lineup con Billy Idol, Pablo Alborán y más
El Festival Cultural de Zacatecas 2026 confirma artistas y fechas con conciertos gratuitos en Plaza de Armas.
El Festival Cultural Zacatecas 2026 ya reveló a los artistas que formarán parte de su edición número 40, y el cartel confirma que el festival reunirá figuras internacionales, leyendas de la música y talento latino en un mismo escenario.
Y es que durante casi dos semanas —del 29 de marzo al 11 de abril—, la Plaza de Armas de Zacatecas será el epicentro de conciertos completamente gratuitos encabezados por nombres como Billy Idol, Pablo Alborán, Fonseca y Los Fabulosos Cadillacs.
Un cartel que mezcla generaciones y estilos
Uno de los puntos más fuertes del Festival Cultural Zacatecas es la diversidad de su lineup. No se trata de un festival de un solo género, sino de un espacio donde conviven distintas épocas y sonidos.
Por un lado, destacan figuras internacionales como Billy Idol, ícono del rock, o Salif Keita, referente de la música africana.
Al mismo tiempo, el cartel incluye nombres muy reconocidos en el mercado latino como Fonseca y Pablo Alborán, que conectan con audiencias más actuales.
También hay espacio para bandas que han marcado generaciones como Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes, lo que refuerza la idea de un festival pensado para públicos amplios.
Lista completa de artistas y fechas para conciertos del Festival Cultural Zacatecas 2026
El festival ya confirmó el calendario de conciertos principales en la Plaza de Armas, todos programados a las 20:00 horas:
- Revisiting Creedence — sábado 28 de marzo
- Los Fabulosos Cadillacs — domingo 29 de marzo
- Los Auténticos Decadentes — lunes 30 de marzo
- Pablo Alborán — martes 31 de marzo
- Rhapsody of Fire — miércoles 1 de abril
- Vivaldianno Shining Venice — jueves 2 de abril
- Alondra de la Parra — domingo 5 de abril
- Fonseca — lunes 6 de abril
- José María Napoleón y Mocedades — martes 7 de abril
- Marc Martel — jueves 9 de abril
- Salif Keita — viernes 10 de abril
- Billy Idol — sábado 11 de abril
¿Cuánto costará ir al Festival Cultural de Zacatecas 2026?
Uno de los elementos más llamativos es que todos estos conciertos forman parte de un evento gratuito.
De acuerdo con el Gobierno de Zacatecas, la idea de estos eventos es que la familia conviva y pueda armar sus actividades a su gusto, pues la feria no solo se limita a eventos musicales.
El evento contará con más de 400 actividades en todo el estado y se estima una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.
Lo que debes tener en cuenta si quieres asistir a los conciertos del Festival Cultural de Zacatecas 2026
Si planeas ir a ver a alguno de estos artistas, hay algunos puntos importantes que debes tomar en cuenta para que tu estancia sea más divertida y segura:
- Llega con anticipación, especialmente en conciertos de alta demanda
- Considera hospedaje con tiempo
- Revisa actualizaciones del programa
- Prepárate para eventos con alta afluencia