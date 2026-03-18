Festival Cultural de Zacatecas 2026: Lineup con Billy Idol, Pablo Alborán y más

El Festival Cultural Zacatecas 2026 ya reveló a los artistas que formarán parte de su edición número 40, y el cartel confirma que el festival reunirá figuras internacionales, leyendas de la música y talento latino en un mismo escenario.

Y es que durante casi dos semanas —del 29 de marzo al 11 de abril—, la Plaza de Armas de Zacatecas será el epicentro de conciertos completamente gratuitos encabezados por nombres como Billy Idol, Pablo Alborán, Fonseca y Los Fabulosos Cadillacs.

Festival Cultural de Zacatecas 2026: Lineup con Billy Idol, Fonseca, Pablo Alborán y más Cuartoscuro

Un cartel que mezcla generaciones y estilos

Uno de los puntos más fuertes del Festival Cultural Zacatecas es la diversidad de su lineup. No se trata de un festival de un solo género, sino de un espacio donde conviven distintas épocas y sonidos.

Por un lado, destacan figuras internacionales como Billy Idol, ícono del rock, o Salif Keita, referente de la música africana.

Al mismo tiempo, el cartel incluye nombres muy reconocidos en el mercado latino como Fonseca y Pablo Alborán, que conectan con audiencias más actuales.

También hay espacio para bandas que han marcado generaciones como Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes, lo que refuerza la idea de un festival pensado para públicos amplios.

Billy Idol conciertos en México IG Billy Idol

Lista completa de artistas y fechas para conciertos del Festival Cultural Zacatecas 2026

El festival ya confirmó el calendario de conciertos principales en la Plaza de Armas, todos programados a las 20:00 horas:

Revisiting Creedence — sábado 28 de marzo

Los Fabulosos Cadillacs — domingo 29 de marzo

Los Auténticos Decadentes — lunes 30 de marzo

Pablo Alborán — martes 31 de marzo

Rhapsody of Fire — miércoles 1 de abril

Vivaldianno Shining Venice — jueves 2 de abril

Alondra de la Parra — domingo 5 de abril

Fonseca — lunes 6 de abril

José María Napoleón y Mocedades — martes 7 de abril

Marc Martel — jueves 9 de abril

Salif Keita — viernes 10 de abril

Billy Idol — sábado 11 de abril

Lineup con Billy Idol, Fonseca, Pablo Alborán y más del Festival Cultural de Zacatecas Especial

¿Cuánto costará ir al Festival Cultural de Zacatecas 2026?

Uno de los elementos más llamativos es que todos estos conciertos forman parte de un evento gratuito.

De acuerdo con el Gobierno de Zacatecas, la idea de estos eventos es que la familia conviva y pueda armar sus actividades a su gusto, pues la feria no solo se limita a eventos musicales.

El evento contará con más de 400 actividades en todo el estado y se estima una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.

Pablo Alborán conciertos en México Cuartoscuro

Lo que debes tener en cuenta si quieres asistir a los conciertos del Festival Cultural de Zacatecas 2026

Si planeas ir a ver a alguno de estos artistas, hay algunos puntos importantes que debes tomar en cuenta para que tu estancia sea más divertida y segura: