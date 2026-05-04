"Mis hijos me pidieron no arruinarlo": Karl Urban sobre ser Johnny Cage en Mortal Kombat II

El peligro de Shao Kahn (Martyn Ford) cierne sobre Earthrealm, así que el destino de la humanidad depende de sus poderosos campeones y de… ¡una estrella del cine de acción! Mortal Kombat 2, del director Simon McQuoid, apuesta por una historia sencilla, pero con nuevos personajes para que los gamers y no gamers disfruten por igual del baño de sangre y entrañas dentro de la pantalla.

Durante la conferencia de prensa virtual, a la que Excélsior tuvo acceso, el cineasta y Ed Boone (creador del juego) destacaron que el primer filme les dio la pauta de llevar todo mucho más al límite, creer que todos los movimientos brutales ejecutados por comandos creados sólo para los pulgares más audaces, eran una posibilidad para la pantalla grande después de tantos años.

Así que ya era hora de agregar muchos más personajes, movimientos y sangre a la secuela que sale este jueves en pantallas de todo el país. Por supuesto que la máxima atención estuvo en Karl Urban, el encargado de interpretar a Johnny Cage en este nuevo torneo.

Debo decir que entrar a Mortal Kombat 2 fue, por mucho, el reto físico más desafiante que he emprendido en una producción. Las habilidades requeridas representaron una curva de aprendizaje exponencial que nunca había encontrado. Me sentía un poco aterrado, porque entras a una película con artistas marciales consumados como Ludi o Lewis Tan. Recuerdo aterrizar en Brisbane e ir directo a un ensayo de acrobacias con todo y maletas.

Sentí la presión. Cuando me dieron el papel se lo dije a mis dos hijos, con quienes jugaba y me dijeron: ‘no lo arruines’. Para mí fue una inmersión profunda en el mundo de las artes marciales. Así que fui a un torneo de karate en nueva Zelanda para conocer la cultura, después aprendí a moverme, desarrollé agilidad y velocidad. Entrené con profesionales y logramos algo cool porque Johnny (en el filme) no es un personaje alimentado por el ago, sino alguien muy desanimado”, compartió Urban.

Karl Urban aprendió artes marciales para poder ser Johnny Cage. Warner Bros.

Una de las escenas más cañonas de la adaptación al videojuego es precisamente una con Johnny Cage, Uncaged Fury, justo el filme que el personaje protagoniza dentro del universo Mortal Kombat. El también actor de The Boys comentó que definitivamente la película es un fan service para todos los que siguen amarrados al torneo creado por Ed Boone, perto también para quienes están empezando en el mundo gamer y para los que sólo buscan acción en la pantalla.

Más guerreras poderosas

En la primera parte, estrenada en 2023, uno de los personajes principales fue Sonya Blade (Jessica McNamee), la agente secreta del gobierno de Estados Unidos que pudo brillar por ser un personaje original del título lanzado para Super Nintendo, en 1993. En su primera incursión, ella apenas sostiene la balanza de género junto con la amenaza de Mileena (Sisi Stringer) y Nitara (Mel Jarnson), sin embargo, el universo MK tiene más combatientes como Kitana (Adeline Rudolph), Jade (Tati Gabrielle) y la reina Sindel (Ana Thu Nguyen), quienes tendrán su gran debut en este reinicio de la saga fílmica del juego.

“Me sentí muy aliviada de encontrar que había más mujeres en esta. Recuerdo que salía del set de la primera y yo misma me había convertido en un hombre. Fue muy raro volver de ese trabajo y ponerme un par de tacones. Ahora hubo un cambio mucho más equilibrado y obvio no tuve que darles ningún consejo a las nuevas compañeras, es decir, ellas se valen por sí mismas”, dijo McNamee.

La princesa Kitana aparecerá en la secuela. Warner Bros.

Adeline entró a Earthrealm entendiendo la importancia de Kitana para la historia, el problema, como Karl, fue que no tenía ningún bagaje en artes marciales… ¡y mucho menos moviendo un par de abanicos para convertirlos en armas mortales o rebanadores inclementes!

Incorporé al estilo de lucha de Kitana el kung-fu, taichí y wushu, y al mismo tiempo le aporté el aspecto emocional dentro de su combate”, explicó la actriz.

Ed Boone ¿filtró al villano de MK III (si es que se hace)?

Una vez más, McQuoid, Boone y James Wan (productor) repartieron cientos de easter eggs a lo largo de las peleas, pero para poder meterlos se tomó la decisión de elevar la experiencia de filmación para entrar a pantallas IMAX. El director contó que él y los escritores estuvieron muy atentos y se convirtieron en estudiosos de la mitología de Boone para poder rendir total respeto a los fatalities, los movimientos especiales y el aspecto de los personajes.

Shao Kahn, el nuevo villano para el Earthrealm. Warner Bros. Pictures

Antes de finalizar su tiempo, Urban le preguntó a Boone cómo es que, en más de tres décadas que tiene como creador del juego, no se le han agotado las ideas como para estar lanzando constantemente nuevos títulos y hasta remakes con aspectos nuevos de su propia mitología.

Pues…. sólo juego”, dijo el desarrollador entre risas, “por suerte hay una historia y villanos adicionales que hemos introducido a lo largo de los años para poder llevar más allá la historia. Ahora, me parece que varios de ellos están disponibles para poder ir más allá con esta saga de películas, por ejemplo, me encantaría ver otra peli para introducir a Shinnok.

“Porque, lo que me encanta de Mortal Kombat es que, pese a que mueres, sabes que los personajes van a regresar en un próximo juego”, dijo. Aprovechando su intervención, Ed alabó el fatality Double Dragon que Liu Kang (Ludi Lin) ejecuta durante la película. Pero para no meterse en problemas con los hardcore fans, no dijo mucho más allá de cuál es su movimiento final favorito en la historia de su propio videojuego.

“Joe me golpeó en la cara”

Muchos de los actores aceptaron que el reto físico y las coreografías fueron dificilísimas para esta película, afortunadamente para ellos, dentro del set contaron con la participación de Joe Taslim, un actor que durante su juventud fue campeón de judo para Indonesia, pero también practicó tae kwon do, wushu y pencak silat. Él, una vez más, está detrás de Bi-Han, ahora Noob Saibot, la reencarnación espectral de Sub-Zero.

“Siempre he llevado la mentalidad de entrenar como si estuviéramos en guerra, de forma loca y tienes que cruzar los límites que pensabas que tenías. Y esa ideología es la que yo aplico cuando hago películas. Hay que continuar presionando hasta lograr el objetivo. Esa es la meta, al final, la primera mitad de mi vida la pasé compitiendo.

Ahora regreso como alguien retro”, comentó entre carcajadas, “estaba esperando el momento de convertirme en Noob Saibot, porque conozco los juegos, y me encanta la idea de ser un ninja en las sombras. La primera vez que entré en personaje me dio miedo”, platicó Taslim, uno de los protagonistas de la épica película The Raid.

Y jamás bajó las revoluciones sólo por compartir rodaje con colegas que no habían entrenado a fondo hasta ahora, por ejemplo, Mehcad Brooks, encargado del brazo biónico de Jax, contó su experiencia.

Joe Taslim retoma a Bi-Han, pero ahora en su parte espectral: Noob Saibot Warner Bros.

“Así que me senté con mi terapeuta por unas seis sesiones para entender por qué él era quien era. Me gusta sobreanalizar un personaje y luego interpretarlo sutilmente. En la primera película no sabía si pertenecía a las escenas de lucha; fue la parte difícil para mí. En los ensayos sentía que no lo estaba haciendo bien. Una ocasión baje la guardia y Joe me pegó en la cara. Literalmente me quebré en mi habitación de hotel y lloré. Era psicológico porque nunca había hecho una coreografía de 27 pasos con Joe Taslim”, explicó.