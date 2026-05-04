FICG: 'Mi amigo el sol', una animación para promover los mitos y leyendas mexicas

“No hagas esto”, “no tomes este camino”, “puedes tomar una mejor decisión”, recordó la cineasta Alejandra Pérez sobre la voz de su madre que la marcó para siempre. Aquellas sugerencias, consejos y regaños influenciaron su primera película como directora, Mi amigo el sol, en la que intentó transmitir, primero, ese entendimiento que los más pequeños deben tener con sus padres.

“Los padres buscan lo mejor para sus hijos, recuerdo a mi madre, y para mí también era importante eso, retratar esa parte. Para que los niños puedan entender un poco cuando un padre les pide algo, les exige algo. Que vean esta película y sepan que los papás a veces nos dicen cosas por nuestro bien, y no por lastimarnos, no por frenarnos, sino porque están preocupados por nosotros”, explicó Alejandra en entrevista con Excélsior.

Xóchitl es su protagonista, una niña cuyo vínculo con su padre está a punto de tomar un camino diferente cuando dioses prehispánicos los obliguen a embarcarse en una aventura fantástica en medio de iconografía azteca, códices y símbolos, pero sobre todo en un viaje que explora también la idea de la confianza.

Vemos el punto de vista del padre que está empujando a mejorar, pero también vemos que podemos confiar en nuestros hijos porque, también, ¿a quién no le ha pasado? A mí también mi mamá me decía: ‘Con dibujitos, ¿a dónde vas a llegar, hija?’. Pero ella lo veía desde su punto de vista, ¿no? Mejor sea abogada, sea otra cosa, y ahora dirijo una película a final de cuentas. Entonces, claro, los caminos de todo el mundo son muy distintos, pero también hay que confiar en los sueños, los objetivos”, detalló la directora.

De ella dudaron —su propia madre lo hizo— y de millones de niñas en México también; seguramente les han dicho lo que es mejor sin pensar en sus anhelos. Alejandra propone un equilibrio, pero siempre con el mensaje de que todo sueño es posible. Ella es prueba de ello: tras soñar dibujando de niña y participar como diseñadora de personajes en tres películas y diseñadora de storyboard en dos más, logró su meta.

Es a lo que aspiro, es lo que me gustaría; más allá de concluir la película y entregarla al público, que la vean, que sientan curiosidad, que sientan ganas de perseguir sus sueños. Yo soy muy de dibujo, entonces es de lo que yo puedo hablar, pero pues todas las niñas tienen sueños totalmente distintos; lo que sea debe de ser, es válido. Es válido tu sueño y es posible lograrlo con constancia, con muchas ganas y mucha determinación. Y pues ese sería el mensaje que voy a seguir dando”, sostuvo Alejandra.

PASO A PASO POR SU PROPIO SUEÑO

Para lograr terminar la película, que se estrenó este año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tuvieron que recorrer un largo y arduo camino, así lo detalló Miguel Ángel Uriegas, mismo recorrido en el que explotaron distintas formas de la historia, siempre determinados por el presupuesto.

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“Pues siempre, en toda película, todo es una evolución. O sea, empiezas con una visión y siempre hay que alinearse al tiempo y al presupuesto que se tiene, y al talento que se puede conseguir con ese tiempo y ese presupuesto. Siempre buscando lo mejor que se pueda, tomó alrededor de seis años llegar a la conclusión de la película. Y pues bueno, faltan algunos pasos para que llegue al público”, explicó el productor del filme.

Para lograr llevar esta cinta a cines, Alejandra confía en que los nuevos incentivos que ha impulsado la actual administración para producir más cine y otorgar más salas a su exhibición puedan ayudar para que Mi amigo el Sol no quede sólo en su recorrido de festivales.

“Creo que somos una industria que, a final de cuentas, hacemos lo más que podemos con lo que tenemos y tenemos que seguir en ese camino, porque efectivamente subsistimos gracias a fondos gubernamentales y se pueden lograr cosas muy bonitas. Creo que está mucho en nosotros, los artistas que hacemos estas creaciones, justamente cómo administramos esos recursos para que las obras queden lo mejor posible y el público se interese más. Desde luego que la distribución va a ayudar muchísimo, pero si contamos cada vez mejores historias —algo que se está logrando poco a poco— yo creo que el público va a responder aún más”, opinó la cineasta.

QUIEREN TOCAR PUNTOS NO EXPLORADOS

Hay algo que ni Alejandra ni Miguel quieren que el público pase por alto: el ambiente de la historia que cuentan en su película, rodeado de la cosmovisión mexicana, específicamente azteca, algo que sentían no se había abordado a fondo en el cine nacional.

Sentimos que en producciones del cine mexicano hacia el extranjero de lo que más se ha hablado es del Día de Muertos y de los mayas. Como que de los aztecas no se ha tocado mucho. Entonces sentimos valioso el poder voltear a ver esta parte de la cultura mexica, que en su momento fue el imperio prehispánico más importante en la región. Y de ahí se generó, a partir de su conquista, toda esa migración masiva que hubo y que generó muchísimas otras comunidades que conocemos el día de hoy”, explicó la directora.

Xóchitl es la protagonista dela película. Cortesía

Sin embargo, aclararon que su misión no fue documentar plenamente ni de la forma más fiel posible esta historia y sus aspectos culturales, sino tomar parte de ellos para adaptarlos a una trama que pueda conectar con el público.

No somos historiadores profesionales ni mucho menos. La verdad es que se hizo el esfuerzo más honesto de hacer una investigación sobre los mitos y leyendas mexicas. Llegamos y nos encontramos con la Leyenda de los Soles; de acuerdo a los aztecas, vivimos en el quinto sol. A raíz de eso empezamos a construir, investigando también quién es Quetzalcóatl, Tláloc, Tezcatlipoca, Chalchiuhtlicue, Huitzilopochtli y Xipe Tótec”, detalló.

Esperan que, si bien no es la opción para conocer a detalle esta cultura, sí pueda despertar el interés y la curiosidad en la audiencia.