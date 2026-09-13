Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser es hospitalizada: ¿cuál es su estado de salud?

María Daniela y Su Sonido Lasser preocupó a sus seguidores después de que se diera a conocer que la vocalista del proyecto fue hospitalizada de emergencia debido a un fuerte malestar. La situación obligó a posponer el concierto que ofrecería este sábado 12 de septiembre en Tijuana, Baja California.

¿Por qué hospitalizaron a María Daniela?

De acuerdo con la información compartida por la agrupación, la cantante presentó problemas de salud y tuvo que recibir atención médica. Aunque inicialmente no se dieron detalles sobre su diagnóstico, se explicó que debía “descansar y recuperarse”.

Instagram: daniazpi

Horas después, María Daniela Azpiazu utilizó sus historias de Instagram para aclarar lo ocurrido. La intérprete reveló que sufrió un virus respiratorio fuerte y confirmó que ya había salido del hospital para continuar con su recuperación en casa.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, ya estoy en casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte”, dijo la cantante.

La vocalista también manifestó su deseo de reunirse nuevamente con sus seguidores cuando su salud se lo permita.

Instagram: sonido_ lasser

“Ojalá que nos podamos ver pronto… Les mando un beso enorme”, compartió María Daniela.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo necesitará para recuperarse por completo ni si deberá cancelar otras actividades.

Posponen concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser

Como consecuencia de la hospitalización, el centro nocturno Marko Disko anunció que el concierto previsto en Tijuana no podría realizarse en la fecha original. En el comunicado se explicó que la decisión se tomó por “motivos de salud” de María Daniela.

Ahora, la presentación está programada para el próximo 30 de octubre. Los boletos adquiridos conservarán su validez, por lo que el público podrá utilizarlos sin necesidad de realizar algún cambio.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha también tendrán la posibilidad de solicitar la devolución de su dinero. Las instrucciones para tramitar el reembolso serán enviadas mediante un correo electrónico de Boletia.

¿Quién es María Daniela?

Al frente de María Daniela y Su Sonido Lasser se encuentra María Daniela Azpiazu, cantante originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El proyecto comenzó en 2001 después de que conociera al productor y DJ Emilio Acevedo, integrante de propuestas musicales como TITÁN.

Con una mezcla de electropop, letras desenfadadas y ritmos bailables, el dúo encontró un espacio dentro de la escena independiente mexicana. En 2026, la agrupación celebra 25 años desde su creación.

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Parte de su popularidad llegó gracias a “Miedo”, canción que tuvo presencia en estaciones de radio y ayudó a impulsar su primer álbum homónimo, publicado en 2005. Dentro de ese disco también aparecen temas conocidos como “Chicle de menta” y “Pobre estúpida”.