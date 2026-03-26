¿Libre? Todo sobre el arresto de Yailin La Más Viral en República Dominicana

La cantante dominicana Yailin La Más Viral fue puesta en libertad condicional bajo fianza, luego de haber sido arrestada por la policía dominicana, que durante una inspección encontró dos armas de fuego en el vehículo en el que iba a bordo.

La decisión fue emitida por un juez de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, quien, como condición, fijó que deberá pagar una fianza de 8.400 dólares.

Una decisión atinada y apegada a la ley, porque si no existe una vinculación directa ni pruebas que puedan establecer que esas armas pertenecen a ella”, afirmó el abogado Miguel Guerrero, integrante del equipo legal de la artista.

Explicó además que no hubo necesidad de imponerle medidas más severas, ya que ella estará dispuesta a presentarse ante el tribunal o los investigadores cuando sea necesario.

¿Qué saber del arresto de Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral. Especial

El arresto de Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, ocurrió en Santo Domingo. La cantante fue detenida durante un operativo policial mientras se encontraba en la vía pública a bordo de un vehículo de lujo, específicamente un Lamborghini, acompañada de otras personas.

Reportes señalan que las autoridades realizaron una inspección del automóvil y encontraron en su interior dos armas de fuego, junto con cargadores y municiones. El problema principal fue que dichas armas presuntamente no contaban con la documentación legal requerida, lo que derivó en su arresto por portación ilegal.

Tras su detención, la artista fue puesta a disposición de las autoridades para el proceso correspondiente.

El caso provocó una fuerte polémica, no solo por la gravedad de la acusación, sino también porque no es la primera vez que Yailin enfrenta problemas con la ley. Su historial y su alta exposición mediática dentro del género urbano hicieron que el incidente se volviera aún más comentado, generando opiniones divididas entre sus seguidores y el público en general.

Otros conflictos legales

Yailin La Más Viral. Especial

Uno de los casos más sonados ocurrió en enero de 2023, cuando fue señalada por presuntamente agredir a una comunicadora dominicana en un salón de belleza. Según los reportes, el conflicto habría iniciado por comentarios o críticas hacia la cantante, lo que terminó en un altercado físico que se volvió viral y generó fuertes críticas en redes sociales.

Ese mismo año, su vida personal también se vio envuelta en problemas legales más serios debido a su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine. Ambos se acusaron mutuamente de violencia intrafamiliar, lo que llevó el caso a instancias legales en Estados Unidos.

El episodio más grave previo al actual ocurrió en diciembre de 2023 en Florida, donde Yailin fue arrestada por cargos como agresión agravada con arma, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia. Esto se relacionó con un altercado con Tekashi 6ix9ine, en el que incluso circularon videos donde se le veía discutiendo y agrediéndolo, además de causar daños a su vehículo. Posteriormente, fue liberada bajo fianza mientras el caso seguía su curso.

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