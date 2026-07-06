“Ya no eres bienvenido”: Cancelan a Louis Tomlinson por incitar a abuchear a la Selección Mexicana

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 también se vivió fuera de las canchas.

Mientras ofrecía un concierto en Carolina del Norte, Louis Tomlinson decidió transmitir el encuentro en las pantallas del recinto para que el público pudiera seguir el resultado. Sin embargo, algunos de sus gestos durante el partido terminaron provocando críticas entre parte de sus seguidores mexicanos.

Los videos comenzaron a circular pocas horas después del encuentro y rápidamente llegaron a redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la forma en que el cantante celebró los goles de Inglaterra y reaccionó cuando cayó la anotación de la Selección Mexicana.

Cancelan a Louis Tomlinson por incitar a abuchear a la Selección Mexicana IG louist91

Louis Tomlinson siguió el partido en pleno concierto e hizo enojar a fans mexicanas

El exintegrante de One Direction se encontraba presentándose como parte de su gira How Did We Get Here? World Tour, justo cuando México disputaba su pase a los cuartos de final del Mundial frente a Inglaterra.

En lugar de ignorar el partido, el cantante optó por proyectarlo en las pantallas del escenario para que los asistentes no se perdieran ninguno de los goles. Al principio, la decisión fue bien recibida por el público, que pudo disfrutar del concierto sin dejar de seguir el encuentro.

Conforme avanzó el partido, Tomlinson comenzó a reaccionar como un aficionado más. Celebró las anotaciones de Inglaterra e incluso levantó los brazos junto con parte del público cada vez que su selección marcaba.

Las reacciones cambiaron cuando comenzó a difundirse un video grabado por asistentes al concierto.

En las imágenes se observa a Louis Tomlinson haciendo gestos hacia el público después del gol de Julián Quiñones, una acción que varios usuarios interpretaron como una invitación para abuchear la anotación de México.

Ese momento fue el que más comentarios generó entre sus seguidores mexicanos. Mientras algunos consideraron que el cantante simplemente apoyaba a la selección de su país, otros señalaron que el gesto les pareció innecesario, sobre todo por la relación que el artista ha construido con sus fans en México.

Las redes se dividieron entre críticas y defensa hacia Louis Tomlinson

Las publicaciones no tardaron en hacerse virales en X, TikTok e Instagram.

Algunos usuarios aseguraron sentirse decepcionados por la actitud del cantante e incluso comentaron que estaban pensando en vender sus boletos para las fechas que ofrecerá en Latinoamérica durante 2027.

Al mismo tiempo, otros seguidores salieron en su defensa. Argumentaron que Tomlinson nunca ocultó que apoyaría a Inglaterra y que cualquier aficionado suele celebrar los goles de su selección durante un partido de esta importancia.

Hasta ahora, el cantante británico no ha hecho declaraciones sobre los videos ni ha respondido a los comentarios que surgieron después del concierto.

Cancelan a Louis Tomlinson por incitar a abuchear a la Selección Mexicana IG louist91

Louis Tomlinson respondió a la polémica

Horas después de que los videos comenzaran a viralizarse, Louis Tomlinson utilizó su cuenta oficial de X para responder a quienes lo acusaban de haber faltado al respeto a la Selección Mexicana.

El cantante negó esa versión y aseguró que, durante todo el encuentro, también reconoció el desempeño del equipo dirigido por México.

"No es cierto en absoluto. Les deseé suerte en todo momento. Hay que reconocerles que nos dieron un gran partido".

Hasta ahora, esa ha sido la única declaración pública del cantante sobre lo ocurrido durante su concierto.

Cancelan a Louis Tomlinson por incitar a abuchear a la Selección Mexicana X @Louis_Tomlinson

Redes sociales también recordaron a Liam Gallagher

La conversación en redes hizo que varios usuarios compararan la situación con Liam Gallagher, quien días antes también dio de qué hablar por sus publicaciones sobre el partido entre México e Inglaterra.

El vocalista de Oasis había pronosticado una amplia victoria inglesa, aunque el resultado terminó siendo mucho más cerrado de lo que esperaba. Inglaterra consiguió el triunfo por 3-2, mientras que México respondió con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aunque ambos casos fueron distintos, muchos aficionados terminaron relacionando a los dos músicos británicos por su apoyo público a la selección inglesa durante el Mundial.