¿Fue Wonderwall? Abuchean tema de Oasis en Estadio Ciudad de México; Liam Gallagher reacciona

Oasis terminó convirtiéndose en protagonista de una inesperada polémica durante el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Lo que comenzó con los comentarios de Liam Gallagher en redes sociales antes del encuentro terminó trasladándose al Estadio Ciudad de México, donde parte de la afición mexicana abucheó la famosa canción de Oasis como respuesta a las declaraciones del cantante británico.

Las burlas entre el vocalista de Oasis y los seguidores mexicanos comenzaron días antes del encuentro, cuando Liam aseguró en su cuenta de X que Inglaterra vencería 5-0 a la Selección Mexicana. Ese comentario desató una ola de críticas y hasta provocó la respuesta de Fher, vocalista de Maná, quien le pidió que se ubicara.

Liam Gallagher en un concierto. REUTERS

¿Por qué abuchearon canción de Oasis en el Estadio Ciudad de México?

Antes de que iniciara el partido, el sonido local reprodujo "Don't Look Back in Anger", otro de los grandes éxitos de Oasis, y la reacción de muchos aficionados fue abuchear la música de la banda británica.

Algunos asistentes incluso bromearon diciendo que los propios Gallagher se habían ganado esa respuesta por las declaraciones que hicieron en los días previos.

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

Tras la eliminación de México, en redes sociales comenzó a circular un video donde se escucha cómo una parte del público también abucheó "Wonderwall", una de las canciones más populares del grupo originario de Manchester.

Liam Gallagher reaccionó al abucheo

El video llegó hasta Liam Gallagher, quien no tardó en responder en su cuenta de X. El músico calificó la reacción de los aficionados mexicanos como una "actitud infantil", comentario que volvió a generar miles de respuestas entre seguidores de ambos países.

Horas antes, el cantante ya había celebrado la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final con otra publicación en la misma red social.

"Es un trabajo duro eso de cantar ‘Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos, Wonderwall'".

El mensaje rápidamente acumuló miles de interacciones. Mientras algunos usuarios aplaudieron el sentido del humor del cantante, otros consideraron que seguía burlándose de la eliminación de México.

La polémica entre Liam Gallagher y México fue creciendo

Aunque todo comenzó con el pronóstico del supuesto 5-0, la controversia fue escalando conforme se acercaba el partido. Ante las críticas, Liam Gallagher intentó bajar la tensión al escribir que "cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora" y cambió su predicción a un 3-0 para Inglaterra.

Sin embargo, el intercambio de mensajes no terminó ahí. Incluso llegó a advertir, en tono de broma, que México podría quedarse sin conciertos de Oasis si Inglaterra perdía el partido.