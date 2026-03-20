Leticia Calderón recuerda, conmovida, el gesto de Carlos Rivera hacia su hijo Luciano

Entre risas, anécdotas y uno que otro momento sensible, Leticia Calderón abrió su corazón en entrevista para el programa Sale el Sol, donde habló de su faceta como mamá y de uno de los momentos más especiales que ha vivido recientemente junto a su hijo Luciano.

La actriz no solo recordó ese encuentro que conmovió a muchos en redes, también aprovechó para hablar de su día a día, su forma de criar y las críticas que ha enfrentado.

El encuentro de Luciano con Carlos Rivera

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando relató cómo logró que su hijo conociera a Carlos Rivera, algo que describió como una experiencia inolvidable.

Leticia contó que el cantante no solo accedió, sino que fue quien propuso el encuentro aprovechando una visita a Pachuca. Desde entonces, la actriz organizó todo como una sorpresa para Luciano, quien no imaginaba lo que estaba por pasar.

El momento fue tan especial que, según relató, no pudo contener las lágrimas al ver la emoción de su hijo. Incluso, destacó la actitud del cantante, asegurando que no es la primera vez que tiene este tipo de gestos con sus fans.

leticia calderón hijos

Su vida como mamá: entre trabajo y dedicación

Más allá del momento viral, Leticia también habló de cómo ha construido su dinámica familiar. Actualmente, explicó, no está enfocada en proyectos de televisión, lo que le ha permitido dedicar más tiempo a Luciano.

Compartió que su hijo forma parte de un programa donde aprende habilidades para la vida laboral, y que incluso ella participa activamente, apoyando en actividades dentro de la fundación.

Para la actriz, la clave ha sido la adaptación y el compromiso, asegurando que cada etapa tiene sus retos, pero también sus oportunidades.

Durante la charla, Leticia también abordó cómo ha buscado formar a sus hijos con independencia y libertad. Desde pequeños, dijo, ha procurado mantener una comunicación abierta, incluso en temas que no siempre son fáciles de abordar.

Reconoció que no todo ha sido sencillo, pero se dijo afortunada por la relación que ha logrado construir con ambos.

Leticia Calderón recuerda, conmovida, el gesto de Carlos Rivera hacia su hijo Luciano IG Club Fans Leticia Calderón

Responde a críticas por decisiones como mamá

Otro tema que salió a la conversación fueron las críticas que ha recibido, particularmente por decisiones relacionadas con la educación y experiencias de sus hijos.

Lejos de evitar el tema, Leticia fue clara al señalar que confía en la forma en la que los ha criado. Incluso habló de situaciones que han generado polémica, como llevarlos a ciertos espectáculos, defendiendo que prefiere que conozcan el mundo acompañados por ella.

También compartió que, en su experiencia, estos espacios pueden vivirse desde el respeto y como parte del entretenimiento, siempre bajo su supervisión. Una etapa enfocada en su familia

La actriz atraviesa un momento en el que su prioridad está en casa, acompañando de cerca el desarrollo de sus hijos y participando activamente en sus actividades.

Aquí puedes ver la entrevista completa: