¡Icónico! Barbie inmortaliza a Lenny Kravitz como Ken y este será su precio en México

Lenny Kravitz está a punto de convertirse en uno de los Ken más codiciados por los coleccionistas. Mattel sorprendió al anunciar una nueva figura de Barbie Signature inspirada directamente en el legendario músico estadounidense, quien ahora tendrá su propia versión como parte de la colección Kenbassadors.

¿Cómo es el nuevo Ken inspirado en Lenny Kravitz?

La figura fue diseñada tomando como referencia la apariencia de Kravitz y, en particular, algunos de los atuendos que el cantante ha utilizado durante su gira Blue Electric Light. El resultado transforma al muñeco en una estrella de rock con moda setentera.

Rastas, lentes oscuros y look glam rock: así luce la nueva figura de Lenny Kravitz que forma parte de la colección Kenbassadors. IG barbie

El Ken luce una camiseta de malla en tono bronce con cuello drapeado, jeans de mezclilla de pierna acampanada, cinturón con estoperoles, botas y lentes de sol. Como complemento, Mattel reprodujo sus características locs, tatuajes y un aro en la nariz.

¿Qué incluye el Ken de Lenny Kravitz?

Uno de los detalles que más llama la atención es el rostro, ya que el molde fue creado específicamente para representar la apariencia del músico. La figura utiliza el cuerpo Harley y pertenece a la categoría Black Label, destinada a piezas de colección.

Lenny Kravitz se suma a Kenbassadors con una figura inspirada en su trayectoria y personalidad artística. IG barbie

Además, el lanzamiento incluye una base para colocar al muñeco y un certificado de autenticidad, elementos pensados especialmente para quienes prefieren conservar sus piezas en exhibición.

La creación estuvo a cargo de la diseñadora Linda Kyaw, mientras que Laydiana Chiv participó en el diseño del empaque, que también fue concebido para lucir como parte de una colección.

¿Cuánto costará el Ken de Lenny Kravitz en México?

La pregunta que seguramente se harán los fans es cuánto tendrán que desembolsar para llevarse a casa esta peculiar versión del cantante.

La figura de Lenny Kravitz recrea sus emblemáticas rastas, tatuajes, lentes oscuros y atuendo de su gira. IG barbie

El precio anunciado para México es de 1,450 pesos a través de Mattel Creations, la plataforma oficial de la compañía para sus lanzamientos especiales y productos dirigidos principalmente a coleccionistas. En Estados Unidos, la figura aparece con un precio de 70 dólares.

La disponibilidad, sin embargo, puede variar dependiendo del mercado, además de que Mattel advierte que las existencias y los límites de compra están sujetos a cambios.

Por tratarse de una pieza de colección inspirada en una estrella de talla internacional, los seguidores de Kravitz tendrán que estar atentos a la tienda oficial.

La figura de Lenny Kravitz como Ken tiene un precio anunciado de 1,450 pesos en México IG barbie

Lenny Kravitz es el un nuevo Kenbassador

La llegada del músico amplía la propuesta de Kenbassadors, una iniciativa de Barbie Signature que busca llevar al universo de Ken a personalidades reconocidas por su influencia en diferentes ámbitos.

La colección Kenbassadors suma a uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas. Grosby

Kravitz encaja particularmente bien en esta colección por la relación que ha construido a lo largo de su carrera entre música, moda, arte e individualidad. El artista, además de cantante, compositor y productor, también ha desarrollado una trayectoria como actor y diseñador.

Mattel destaca que el músico ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo y que su influencia ha trascendido los escenarios para convertirse en parte de la cultura popular.

Con este lanzamiento, Ken vuelve a demostrar que puede ir mucho más allá del tradicional muñeco rubio asociado con Barbie. Ahora tiene el cabello, la ropa y la actitud de una de las figuras más reconocibles del rock.