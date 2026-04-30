Le Sserafim VR Concert Invitation: lo que debes saber de su increíble show en cines

Le Sserafim demuestra una vez más por qué es uno de los grupos más innovadores del K-pop al presentar en México su concierto en realidad virtual LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION, una propuesta que cambia por completo la forma en que se vive un show musical. Gracias a esta tecnología, ya no se trata solo de ver a las artistas en una pantalla, sino de sentirse dentro del mismo espacio que ellas.

Desde el inicio, la experiencia deja claro que no es un concierto convencional. La cercanía con las integrantes es uno de los elementos más impactantes, ya que en varios momentos parece que están a solo unos centímetros, como si estuvieran frente a frente contigo. Esto genera una conexión distinta, más personal, que difícilmente se logra en otro formato.

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Un recorrido visual que te hace parte del show

La narrativa del concierto está pensada para que el espectador no solo observe, sino que participe en el recorrido. Todo comienza en un elevador que se abre y te coloca directamente en el mismo entorno que las idols. Ese instante sorprende, pero rápidamente se transforma en una experiencia más amplia cuando aparece una “Frame Card” que funciona como acceso a diferentes escenarios.

A lo largo del concierto, los espacios cambian constantemente. Hay momentos en los que estás dentro de un food truck con ingredientes flotando para así dar paso a la interpretación de “SPAGUETTI”, su colaboración con j-hope de BTS.

También hay momentos en los que te encuentras en una ciudad que cobra vida con efectos visuales que rodean completamente a FEARNOT. Cada escena está diseñada para que te sientas dentro de un mundo distinto.

Uno de los puntos más fuertes del concierto VR es la forma en que se integran las canciones con los efectos especiales. Temas como SPAGHETTI, CRAZY, Come Over y ANTIFRAGILE forman parte del recorrido, cada uno acompañado de elementos visuales que potencian la energía del momento.

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Cuando suena ANTIFRAGILE, por ejemplo, el entorno cambia por completo y te transporta a un escenario más intenso, casi como si estuvieras en otro planeta. Las luces, los movimientos y la cercanía con las integrantes hacen que la presentación se sienta envolvente y dinámica.

¿Dónde y cuándo ver LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION?

El concierto LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION tendrá funciones en diferentes complejos de Cinemex en la Ciudad de México y Área Metropolitana:

Cinemex Universidad: del 29 de abril al 3 de mayo y del 6 al 10 de mayo

Cinemex Insurgentes: del 13 al 17 de mayo

Cinemex Parque Tezontle: del 20 al 24 de mayo

Cinemex Mundo E: del 27 al 31 de mayo

El precio del boleto es de 329 pesos.

Tu entrada incluye beneficios especiales

Además de la experiencia en realidad virtual, el acceso al concierto incluye un beneficio adicional para los asistentes. Cada boleto otorga una photocard aleatoria, y existen dos colecciones diferentes que estarán disponibles dependiendo de la fase.

Estos artículos son de cantidad limitada, por lo que se convierten en un atractivo extra para los fans que buscan llevarse un recuerdo físico del evento.

En Cinemex Universidad, durante las fechas del 29 de abril al 3 de mayo y del 6 al 10 de mayo, se maneja la Fase 1, en la que los asistentes reciben un póster oficial en cantidad limitada.

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Para Cinemex Insurgentes, del 13 al 17 de mayo, también corresponde la Fase 1, pero en este caso se entrega una photocard grupal limitada.

En Cinemex Parque Tezontle, del 20 al 24 de mayo, se presenta la Fase 2, donde el beneficio es un póster oficial.

Finalmente, en Cinemex Mundo E, del 27 al 31 de mayo, también se lleva a cabo la Fase 2, incluyendo una photocard grupal limitada.

Horarios de las funciones

Las funciones están organizadas en distintos horarios a lo largo del día para facilitar la asistencia del público:

Función 1: 12:00 horas

Función 2: 13:50 horas

Función 3: 15:45 horas

Función 4: 17:35 horas

Función 5: 19:25 horas

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