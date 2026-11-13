Voceros desgastados

Morena suma 20 días de un esfuerzo constante por contener el daño que le provoca la inédita y excesiva corrupción que Guadalupe Taddei impuso en el Instituto Nacional Electoral (INE) y, sin embargo, esa tarea se convirtió en un búmeran que regresó con un mayor daño no sólo al partido, sino a muchos de sus liderazgos en particular.

En el mundo de la comunicación es conocido que la contención de una crisis política requiere de mensajes claros, muchas veces actos de contrición y la existencia de voceros con credibilidad. Por ejemplo, hemos visto en diversas partes del mundo políticos o artistas que salen a ofrecer disculpas cuando son pescados en actos de corrupción, diversos excesos y hasta en infidelidades, que es cuando los vemos acompañados de sus parejas.

Joseph Goebbels, el nazi que sistematizó las tareas de propaganda que se desarrollaban el siglo pasado y que aún prevalecen, dice en su “principio de la transposición” que se debe “cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. ‘Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

Su “principio de silenciación” dice que es necesario “callar sobre las cuestiones en las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraargumentando, con ayuda de medios de comunicación afines”.

En todo escenario está prevista la existencia de voceros que harán posible estas estrategias.

Una semana después de que Guadalupe Taddei renunció al INE, Morena instruyó a sus gobernadores, diputados federales y senadores a convertirse en sus voceros para contener la crisis, con mensajes en los que se culpara al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, al panista Santiago Creel, porque fue él quien dio a conocer el nombre de Guadalupe Taddei cuando salió de la tómbola; al PRI y al PAN por la reforma electoral que creó esa tómbola como una de las fases extremas para elegir consejeros electorales, entre otros argumentos.

Los hechos demuestran que la estrategia fracasó. No sólo porque no logró contener el hecho irrefutable de que Guadalupe Taddei fue promovida por Morena y celebrada por Morena, sino porque revivió el pasado de muchos de esos voceros o provocó críticas a las formas en que gobiernan algunos morenistas.

Me detengo en tres casos que fueron muy significativos.

En la red social de X, que es la más política, apareció un mensaje de una cuenta identificada como de la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, donde se subió el mensaje creado por Morena para responsabilizar a Lorenzo Córdova de la corrupción de Taddei. De las dos mil respuestas que tuvo, 99% fueron en contra de ella. Le reprocharon que, en lugar de atender los graves problemas del estado, dedique su tiempo a criticar a un expresidente del INE.

En tres días, la diputada Dolores Padierna subió cuatro mensajes en X que tuvieron, en conjunto, sólo 78 likes, pero sumaron dos mil 270 respuestas, con 68 mil 300 vistas; 96% de las respuestas fueron negativas a ella y revivieron el escándalo de su esposo, René Bejarano, cuando recibió dinero del empresario Carlos Ahumada y eso derivó en revivir que Carlos Ímaz también recibió dinero de ese empresario.

En dos días, el senador Ignacio Mier subió cuatro mensajes. Tuvieron 121 mil 200 vistas, sólo 337 likes y tres mil 202 comentarios; 97% fue en su contra y entre ellos le recordaron que votó en favor del Fobaproa, su pasado priista y su relación con Manuel Bartlett, lo que revivió lo ocurrido en 1988 con la llamada “caída del sistema” cuando fue secretario de Gobernación.

Pero, por lo visto, en Morena no aquilatan resultados e insisten en ese búmeran que los golpea una y otra vez.

Este es mi último artículo editorial y quiero agradecer infinitamente a todos los lectores. Fueron 159 artículos desde el 23 de octubre del 2020 y a partir del lunes los espero en la columna Vendaval.

Gracias a don Olegario Vázquez Aldir, Pascal Beltrán del Río, Ernesto Rivera, Fabiola Guarneros, Ignacio Anaya y Lorena Rivera por la confianza.