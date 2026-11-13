Domador sin doma

Tan sólo para saludar, algún día de mi infancia entré al refectorio casero donde mi madre y sus amigas tomaban un té y alcancé a escuchar que un tigre mató a su domador. Alguna dijo que quizá éste golpeó a la fiera; otra, que algo la espantó, y no faltó la que condenara al felino. Yo, por mi parte, en silencio pensé que fue un domador que no domaba. Es decir, que el pobre difunto simplemente era un pendejo.

Pasó el tiempo, desperté de ser niño y la realidad me siguió mostrando que hay gobernadores que no gobiernan, representantes que no representan, juzgadores que no juzgan, procuradores que no procuran, defensores que no defienden, contralores que no controlan y hasta hay reyes que no reinan o presidentes que no presiden. Estamos rodeados de tigres sin jaula y de jaulas sin tigre. Eso se llama ingobernabilidad, en palabras mucho más elegantes que las que relato de mi niñez.

La gobernabilidad es la capacidad para lograr los consensos que se necesitan en la nación o en la sociedad. Es un factor político y correlativo. Existen dos formas esenciales de concebir los asuntos de lo político. Una de ellas es sencilla y simplona. Es lineal y plana. Es primitiva y muy inútil para las soluciones. Algunos lo han llamado “pensamiento político elemental” y se caracteriza por un maniqueísmo que conduce a pensar que tan sólo existen dos bandos definidos donde se puede encuadrar a todos los hombres.

De esa manera, todos los de su país, de su religión, de su raza, de su partido o de su familia son virtuosos, mientras que todos los ajenos son perversos y pervertidos. Todos los de su grupo son perfectos. Todos los de su equipo son ejemplares. Todos los de su banda son los mejores.

La otra forma de pensar es compleja y elaborada. Puede ser lineal, pero también cuadrática o cúbica. Es superada y es idónea para las resoluciones. Se le ha llamado “pensamiento político depurado” y se le identifica por un pluralismo que permite considerar que el encuadramiento humano es más que binario. Que en todos los nichos hay hombres de alteza y de bajeza. Que no existen fronteras definidas para la virtud y el pecado. Que en todos lados hay buenos y hay malos.

La gobernabilidad se genera por el pensamiento político elaborado y es el resultado de la eficacia. Hace muchos años, un jockey preguntó lo que se requería para ganar el gran derby. Alguien le dijo que tan sólo se requería que ningún otro caballo cruzara la meta antes que él. Le había preguntado el ¿qué? y no el ¿cómo? Y eso fue lo que le contestó.

Este suceso lo he recordado en mi vida política. Si me preguntaran lo que se necesita para gobernar, tan sólo contestaría que, en las democracias, se requiere convencerlos; en las dictaduras, se exige someterlos y, en las revoluciones, se precisa conducirlos. Estoy contestando el “qué”, no el “cómo”. Pero dejemos en claro que el demócrata que no convence, el dictador que no somete y el revolucionario que no conduce son como el domador que no doma. Hasta un niño los puede calificar y clasificar.

Hay algunos indicadores de la ingobernabilidad en el mundo actual. Cuando el gobierno democrático no puede convencer a los electores, aunque les pague. Cuando el dictador tiránico no puede someter a los opositores, aunque los amenace. Cuando las cárceles no pueden asustar ni a capos transnacionales ni a raterillos de barrio. Cuando todos se burlan y se ríen. Algo huele mal en Dinamarca, dijo Marcellus. Algo huele mal en México, dirían los daneses.

Hay un indicador en los aviones que advierte a los pilotos con la palabra latina minimum. Con esto les indica que ha llegado el último momento para proseguir o para rectificar. Después de este instante ya no habrá otra posibilidad de cambio ni de remedio. Los gobernantes, también, están obligados a saber cuándo han llegado a esa última advertencia entre lo que, para ellos, será el éxito o el fracaso y, para sus pueblos, entre lo que será el éxtasis o el desastre.