Frentes Políticos/ 13 noviembre 2026

1.

Reencuentro. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aceleran la reconciliación entre naciones. En una videollamada acordaron preparar la conmemoración de los 50 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas, previsto para 2027, y fortalecer la cooperación económica, política y cultural. El acercamiento llega después de años de desencuentros por la exigencia de disculpas a la Corona española y de gestos recientes que permitieron recomponer el vínculo, incluido el reconocimiento del rey Felipe VI sobre los abusos de la Conquista. Llegó la hora de mirar al futuro.

2.

Revisión. Tras el desfalco al INE, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere reabrir el debate sobre el diseño del sistema electoral después de 2027, es decir, cuestionar la concentración de poder en la presidencia del INE, revisar la permanencia de los organismos locales y reducir estructura y costos. Mientras Sheinbaum anticipa cambios, el instituto enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei. El INE respondió endureciendo sus reglas. La reforma electoral no puede convertirse en ajuste de cuentas ni la autonomía en refugio de opacidades. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear.

3.

Presión. El PT y el senador con licencia Raúl Morón siguen estirando la liga en Michoacán. No aceptan que Carlos Torres Piña haya sido designado coordinador de la defensa de la transformación y exigen repetir la encuesta, pese a que Morena había ratificado su decisión. El diputado petista Reginaldo Sandoval insiste en respaldar a Morón, mientras éste mantiene su movilización territorial. La pregunta es cuánto más está dispuesta a tolerar la dirigencia guinda. Toda negociación tiene límites y toda paciencia, también. No confundan apertura al diálogo con cheque en blanco. La necedad rompe la liga y deteriora la lealtad política. No terminen como traidores.

4.

Iluminados. Luz Elena González confirma que México está mejor preparado para enfrentar los vaivenes energéticos internacionales gracias al fortalecimiento de Pemex y a una mayor producción de combustibles. Ante el Senado, la secretaria de Energía defendió que la electricidad es más barata, prometió cobertura para todos los hogares al cierre del sexenio y aseguró que el fracking no comprometerá el agua potable. También anunció que Pemex, a cargo de Juan Carlos Carpio, reducirá la quema de gas natural de 800 a 500 millones de pies cúbicos diarios. De las promesas a la producción y a la transición energética. Y, de ahí, al bolsillo de los mexicanos.

5.

¿Seguridad nacional? Rocío Nahle encontró una fórmula peculiar para protegerse. Escondió cuánto cuesta remodelar el Palacio de Gobierno de Veracruz. Su administración reconoce que tiene los contratos, planos y nombres de proveedores, pero reservó toda la información porque, asegura, divulgarla pondría en riesgo la integridad de la gobernadora y de su equipo. La obra ya rebasó los 60 mdp originalmente contemplados; la propia Nahle admitió que costó más, aunque no dijo cuánto. Lo que sí mostró fueron pisos de mármol, sanitarios y espacios renovados. Hay gobiernos locales, como éste, que no valen lo que cuestan. Cosas del mercado.