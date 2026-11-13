Sólo mis chicharrones truenan

A Musacchio lo traté poco, lo aprecié mucho.

Está por demás señalar quién lo dice. Ya sabemos. Lo raro es que ese chicharrón no es fresco, todo lo contrario. Pero, ¡a dar ridículas piruetas! La envidia del patriarca persigue a un hombre inteligente y honesto. A varios, en realidad. El envidiado se atreve, además, a tener muy buen prestigio. La ponzoña del rencor acumulado intenta enlodarlo.

Morena imita al Dr. Frankenstein. Crea una monstrua y la deja a su “libre albedrío”. ¿Sería la falta de cariño lo que la llevó por el camino del mal? ¿O calculó fríamente el costo por hacerse taruga, ciega, sorda y compinche de un pajarraco de cuenta? Arriesgó su nombre, Guadalupe, al ritmo de acordes desacompasados y su corazón dictó cifras inimaginables a cobrar al erario por los servicios prestados y aplaudidos por morenistas destacados.

¿Recuerdan que Adán y Eva cometieron el pecado original? Sí, hasta allá llegó la Auditoría Superior de la Federación para demostrar que Morena es cual arcángel, mensajero y enviado desde el sur, guerrero incansable contra las y los demonios que, con sus actos, traicionaron al pueblo bueno. Imperdonable.

En el arduo camino para esclarecer el caso, tropezó con varias pillas y algunos pillos. Un tal Alfonso compartía con la monstrua alegres acuerdos. Ante la sospecha de que el destino manifiesto del INE, dictado por el que nunca se equivoca, era desaparecer de la faz de la tierra, esos ángeles que cobran como legisladoras y legisladores le quitaron obstáculos y, con ello, ayudaron al buen cobro de los ilegales servicios.

Los presagios anuncian que las próximas elecciones serán de espanto. El mensaje recibido desde las tierras del Edén no da lugar a dudas. Nunca más alternancia, palabruja a borrar del imaginario y de cualquier alusión a lo electoral. La monstrua está turulata, ¿por qué la señalan, si ella hizo lo que ellos le dijeron? Todo servicio causa honorarios. ¿Por qué la sorpresa? Menos mal que la UIF es lenta, habrá dicho la monstrua.

Hasta ahora, su nombre ha quedado manchado, pero gozará de impunidad. Igual que Boby, Inzunza, Garduño y más. El clan Taddei se sumará al clan de las “7A”: Andy, Audomaro, Amílcar, Adán, Alfonso, Ariadna, Américo. Todos ellos han traicionado la cantaleta de la 4T: no subordinar los principios a los mezquinos intereses personales.

Espeluznante que la monstrua involucre a sus hijos. Aunque lo más probable es que sólo haya seguido el ejemplo del de arriba. En todos los organigramas oficiales aparecen hijas, hijos sin capacidades, hasta sin estudios, pero con cargos bien remunerados.

Otros, sólo trafican influencias, pero vale eso de “todo servicio causa honorarios”. Años ha que se olvidó aquello de “puedo ver a mis hijos a los ojos sin avergonzarme”, la autoridad moral. Directo al Neolítico, cuando inició la revolución civilizatoria.

Si niñas y niños que viven su primera infancia y por azares del destino van a dar a los Cendi del Partido del Trabajo, no se digan padres y madres sorprendidos. El chantaje y la extorsión son las cualidades sobresalientes de ese partido. ¿Será posible que la SEP vigile cómo aplican los recursos con que les pagó Morena sus favores?

El tejido social tiene el hilo más fuerte en el pacto generacional. De padres, madres a hijas, hijos. Empeñados en destruir, hasta al abuso moral han llegado, sin darse cuenta de la gravedad de esto. Cuando el gobierno falla en garantizar derechos básicos, justicia, seguridad y servicios públicos y protege sólo a las y los suyos, deja de tener legitimidad.

La accidental caída de Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, ¿señal del futuro que le espera? ¿Seguirán las inútiles piruetas? Parafraseando al Himno, un escándalo semanal en cada institución te dejó el de los chicharrones tronantes.