Tras ser captada con su bebé, revelan los detalles del nacimiento de la hija de Lady Gaga

Lady Gaga está viviendo uno de los capítulos más importantes de su vida lejos de los escenarios. La cantante y su prometido, Michael Polansky, se convirtieron en padres de una niña que nació en junio pasado y cuya llegada mantuvieron en absoluta discreción durante varios meses.

¿Lady Gaga recurrió a una gestante subrogada para tener a su bebé?

La pequeña se llama Rose Bean Polansky y, de acuerdo con información publicada por TMZ, nació el 9 de junio de 2026 a las 23:19 horas en Los Ángeles. El certificado de nacimiento permitió conocer algunos detalles sobre la bebé, mientras que la pareja todavía no ha ofrecido públicamente declaraciones sobre su nacimiento.

Rose Bean Polansky nació el 9 de junio de 2026 en Los Ángeles, según documentos obtenidos por medios estadounidenses. Backgrid/The Grosby Group

Ahora, Page Six reportó que Lady Gaga y Michael Polansky habrían recurrido a una gestante subrogada para convertirse en padres. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado esta información, por lo que los detalles sobre el proceso provienen de fuentes citadas por medios estadounidenses.

Lady Gaga cumple su sueño de convertirse en mamá

Convertirse en madre no era un proyecto reciente para la intérprete. Desde hace varios años, Lady Gaga había hablado sobre sus deseos de formar una familia y tener hijos.

Nuevos reportes señalan que Lady Gaga y Michael Polansky habrían recurrido a una gestante subrogada para dar la bienvenida a su primera hija. Backgrid/The Grosby Group

En 2019, la artista mencionó que entre sus planes para la siguiente década estaba convertirse en mamá. Más recientemente, durante una conversación con Stephen Colbert en 2025, describió la maternidad como “mi próximo gran papel”, una frase que dejó claro el lugar que ocupaba este deseo en su vida.

Según una fuente citada por Page Six, el camino hacia la maternidad habría comenzado alrededor de 2024 y estuvo acompañado de algunos momentos complicados. El informante mencionó dificultades físicas y emocionales, además de los problemas de cadera que la cantante ha enfrentado.

El nacimiento de la bebé tomó por sorpresa a los seguidores de Lady Gaga, pues la pareja logró mantener la noticia lejos de los reflectores durante meses. Foto: Grosby Group

Sin embargo, es importante señalar que Lady Gaga nunca ha afirmado que sus antecedentes médicos fueran la razón para recurrir a la gestación subrogada. La cantante ha hablado abiertamente sobre la fibromialgia y el dolor crónico, además de una lesión de cadera que requirió cirugía, pero no ha relacionado públicamente estas condiciones con la llegada de su hija.

¿Qué significa el nombre de la hija de Lady Gaga?

El nombre de la bebé también ha despertado curiosidad entre los seguidores de la estrella. Rose Bean Polansky tendría, según fuentes citadas por People, referencias relacionadas con dos figuras importantes dentro del universo artístico de Gaga.

El nombre Rose Bean Polansky tendría un significado especial y estaría relacionado con dos importantes referencias dentro de la trayectoria artística de Lady Gaga. Backgrid/The Grosby Group

“Rose” estaría vinculado con “La Vie en Rose”, la canción de Édith Piaf que la cantante interpretó en A Star Is Born, cinta de 2018 que protagonizó junto a Bradley Cooper. La conexión es todavía más significativa porque Gaga lleva tatuada una rosa junto a las palabras “La Vie en Rose”.

Por otra parte, “Bean” estaría relacionado con Carl Bean, cantante y activista gay cuya interpretación de “I Was Born This Way” habría inspirado a Gaga para crear su canción y posteriormente el álbum Born This Way.

Aunque estas conexiones han sido atribuidas a fuentes cercanas, la pareja no ha confirmado públicamente el significado detrás del nombre de su hija.

La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky

La llegada de Rose también representa un nuevo capítulo para Gaga y Polansky, quienes mantienen una relación desde finales de la década pasada. La cantante conoció al empresario después de que su madre, Cynthia Germanotta, coincidiera con él en actividades filantrópicas.

La llegada de su hija representa una nueva etapa para Lady Gaga y Michael Polansky, quienes ahora disfrutan de su vida familiar lejos de los escenarios y los reflectores. Foto: Grosby Group

Con el tiempo, Gaga y Polansky comenzaron una relación y en 2024 trascendió que estaban comprometidos. Aunque todavía no han contraído matrimonio, la intérprete ha expresado en distintas ocasiones el profundo cariño que siente por su pareja.

Ahora, ambos enfrentan juntos el reto de la paternidad. Según una fuente citada por People, los nuevos padres habrían disfrutado de sus primeros meses con la bebé alejados parcialmente de sus obligaciones profesionales.

Por ahora, Lady Gaga parece decidida a disfrutar esta etapa lejos de los reflectores, mientras sus seguidores descubren poco a poco los detalles de su nueva vida como mamá.