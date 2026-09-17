Fin del secreto: Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky tiene 3 meses, es niña y su nombre es...

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky son padres de una niña que ya tiene poco más de tres meses de nacida, según el medio estadounidense TMZ, quien asegura haber tenido acceso al certificado de nacimiento de la menor.

Los datos sobre la bebé de la pareja fueron filtrados luego de que Gaga y Polansky optaron por proteger esa etapa de su vida personal, es más, ni siquiera hicieron un anuncio oficial sobre el nacimiento; la noticia fue confirmada por fuentes a medios como PEOPLE y Page Six.

Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky tiene 3 meses y es una niña

Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky. Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con el acta de nacimiento o a la que tuvo acceso el medio estadounidense, la bebé nació el 9 de junio a las 11:19 pm en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

El parto, según el documento, estuvo a cargo del doctor Robert Katz, ginecobstetra reconocido por atender a celebridades como Ciara y Russell Wilson. La elección de este especialista subraya la intención de la pareja de mantener un entorno médico privado durante el procedimiento.

La noticia llega días después de que la cantante fuera fotografiada cargando a su hija durante una salida familiar en el norte de California junto a Polansky, en medio de una etapa que la pareja ha decidido mantener fuera de los reflectores.

Hija de Lady Gaga se llama Rose Bean Polansky

Bebé de Lady Gaga y Michael Polansky. Backgrid/The Grosby Group

Según el documento obtenido por TMZ, el nombre de la hija de Lady Gaga y Michael Polansky es Rose Bean Polansky.

Pese a que ni Gaga ni Polansky han emitido declaraciones oficiales sobre la elección del nombre, existen conexiones directas con la carrera de la artista.

Según TMZ, el primer nombre, Rose, podría hacer referencia a su interpretación de "La Vie En Rose" en la película A Star is Born, hito que la cantante conmemoró con un tatuaje de una rosa en su espalda.

En tanto, el segundo nombre podría ser un homenaje al cantante y activista Carl Bean. Este artista fue una inspiración para la creación del tema de inclusión "Born This Way", lo que sugiere un significado personal y profesional en la identidad de la recién nacida.

Descartan supuesta boda secreta

Lady Gaga y Michael Polansky. Backgrid/The Grosby Group

Pase a los reportes que sugerían una boda secreta, registros y fuentes cercanas indican que Lady Gaga y Michael Polansky continúan comprometidos y no han contraído matrimonio.

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019, después de conocerse en una fiesta en Los Ángeles. La cantante ha contado que su madre, Cynthia Germanotta, tuvo un papel indirecto en el encuentro, pues conoció primero a Polansky y consideró que podría ser una buena pareja para su hija. Después de aquella primera conversación, ambos mantuvieron el contacto y su relación comenzó a consolidarse.

El romance se hizo público en 2020, cuando fueron vistos juntos durante el Super Bowl en Miami. Durante la pandemia pasaron una parte importante del confinamiento juntos en la casa de Gaga en Malibú, una etapa que les permitió conocerse lejos de la presión mediática. A diferencia de la cantante, Polansky mantiene un perfil mucho más discreto: es empresario, inversionista y filántropo, y estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en Harvard.

Con el paso de los años, Gaga ha hablado de Polansky como una persona que la acepta más allá de su fama y que ha estado a su lado en momentos importantes. La pareja confirmó su compromiso en 2024, después de que la cantante comenzara a lucir un anillo de diamantes y posteriormente lo presentara públicamente como su prometido durante los Juegos Olímpicos de París.