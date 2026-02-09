Alan Rickman: el legado del actor que dio vida al inolvidable Severus Snape

Alan Rickman fue uno de los actores más queridos de la saga Harry Potter, y dejó una huella imborrable en millones de fans gracias a su interpretación de Severus Snape.

Aunque este personaje se convirtió en su papel más icónico, el actor británico construyó una carrera sólida y versátil, participando en grandes producciones junto a figuras como Emma Thompson, Kate Winslet y Bruce Willis.

Si eres fan de Harry Potter y te marcó el complejo profesor Snape, en el mes de su cumpleaños recordamos parte de la trayectoria artística de Alan Rickman, un actor que conquistó al público con su voz inconfundible, presencia escénica y enorme talento.

Talento y orígenes de Alan Rickman

Alan Rickman nació el 21 de febrero de 1946 en Brentford, Reino Unido. Su primera aparición en televisión ocurrió en 1978, cuando tenía 32 años, pero su carrera comenzó a tomar mayor fuerza a partir de la década de los ochenta.

Desde entonces, llegaron múltiples oportunidades que le permitieron demostrar su talento histriónico, destacándose especialmente en papeles complejos, villanos memorables y personajes cargados de emociones profundas.

Duro de Matar (Die Hard, 1988)

Rickman debutó en el cine con uno de los villanos más recordados de la historia: Hans Gruber, en Duro de Matar. La cinta, dirigida por John McTiernan, sigue al policía John McClane (Bruce Willis), quien intenta rescatar a su esposa de un grupo de terroristas liderados por Gruber.

Este papel lanzó a Alan Rickman al estrellato y lo posicionó como un actor capaz de imponer presencia desde su primera aparición en la gran pantalla.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Truly Madly Deeply (1990)

Junto a Juliet Stevenson, protagonizó esta historia romántica y fantástica sobre el amor más allá de la muerte. Rickman interpreta a Jamie, un hombre que regresa como fantasma para ayudar a Nina a superar su pérdida.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Una cinta sensible que mostró el lado más tierno y vulnerable del actor.

Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991)

Interpretó al Sheriff de Nottingham, el principal antagonista de Robin Hood (Kevin Costner). Su actuación fue tan destacada que le valió un premio BAFTA como Mejor Actor de Reparto.

Este personaje consolidó su reputación como uno de los grandes villanos del cine.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Sensatez y Sentimientos (1995)

En esta adaptación de la novela de Jane Austen, dio vida al Coronel Brandon, un hombre honorable y de gran corazón. Compartió créditos con Emma Thompson, Kate Winslet y Hugh Grant.

Un papel que permitió al público apreciar su faceta romántica y elegante.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Harry Potter (2001)

En 2001 llegó uno de sus personajes más emblemáticos: Severus Snape, el severo y enigmático profesor de Hogwarts. A lo largo de la saga, Rickman construyó un personaje complejo que pasó de ser odiado a profundamente comprendido por los fans.

Snape se convirtió en uno de los personajes más queridos del universo Harry Potter.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007)

Bajo la dirección de Tim Burton, interpretó al Juez Turpin, antagonista de Sweeney Todd. Su actuación le valió una nominación al Premio Saturn como Mejor Actor de Reparto.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

El perfume: Historia de un asesino (2006)

Encarnó a Antoine Richis, un influyente viudo que comprende la mente del protagonista Grenouille (Ben Whishaw). Compartió escena con Dustin Hoffman.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Alicia en el país de las maravillas (2010 y 2016)

Prestó su voz a Absolem, la Oruga Azul, en las versiones dirigidas por Tim Burton.

El elenco incluyó a Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter y Anne Hathaway.

¿Qué películas hizo Alan Rickman, actor de Harry Potter? Foto: Pinterest

Alan Rickman dejó un legado cinematográfico que continúa vivo en cada uno de sus personajes. Su voz, su mirada y su capacidad para transmitir emociones lo convirtieron en un actor inolvidable.