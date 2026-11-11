¿Otra vez? La perturbadora razón por la que demandaron a Kylie Jenner por cuarta vez en meses

Kylie Jenner enfrenta una nueva controversia relacionada con el trato que presuntamente reciben las personas que trabajan en sus propiedades. La empresaria, fundadora de Kylie Cosmetics, fue demandada por cuarta ocasión en apenas siete meses por exempleadas que han denunciado supuestos abusos, discriminación y condiciones laborales irregulares.

¿Por qué demandaron nuevamente a Kylie Jenner?

La nueva demanda fue presentada el pasado 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por Dinora Carolina Cabria Amaya, quien señala a Jenner, sus compañías y varios integrantes de su equipo por presunta discriminación por discapacidad, represalias, despido injustificado e incumplimiento de distintas disposiciones laborales de California.

La exempleada asegura que quedó atrapada durante más de una hora en el vestidor de Kylie Jenner y que su supervisora se burló cuando pidió ayuda, IG

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios como Page Six y Rolling Stone, Cabria Amaya comenzó a trabajar en las propiedades de la empresaria en marzo de 2025.

Entre sus reclamaciones también figuran el supuesto impago de horas extras, jornadas laborales excesivas y la falta de compensación por los desplazamientos entre las distintas residencias de Jenner.

Exempleada asegura haber quedado encerrada en el vestidor de Kylie Jenner

Uno de los señalamientos que más llaman la atención en el expediente ocurrió cuando la exempleada recibió instrucciones de entrar al vestidor de Kylie Jenner mediante un código de acceso.

La nueva demanda contra Kylie Jenner también incluye acusaciones de lesiones laborales Foto: Instagram kyliejenner

Sin embargo, una vez dentro, la puerta se habría cerrado y no pudo salir. La mujer asegura que permaneció atrapada durante más de una hora.

Ante la desesperación, llamó a su supervisora, identificada como Laura Dooley, para pedirle que la ayudara. No obstante, según la versión incluida en la demanda, la encargada habría respondido con burlas y le habría dicho que no había nadie en la casa que pudiera abrirle la puerta y que no podía compartir la contraseña con otra persona.

Los accidentes que denunció la trabajadora de Kylie Jenner

El episodio no habría sido el único incidente que la trabajadora vivió durante su empleo. En septiembre de 2025, mientras limpiaba un cajón, un recipiente de gas pimienta que se encontraba en su interior se habría activado accidentalmente y el contenido alcanzó su rostro y sus ojos.

Cuatro exempleadas han llevado a Kylie Jenner ante los tribunales por presuntos abusos, discriminación y condiciones laborales irregulares. Foto: Instagram kyliejenner

Cabria Amaya afirma que sufrió ardor, irritación, picazón, sequedad y visión borrosa. También sostiene que, antes de acudir a recibir atención médica, le solicitaron elaborar un reporte del accidente y entregarlo al equipo de seguridad de Jenner.

Un mes después, en octubre, habría sufrido otra lesión al ser mordida por uno de los perros de la empresaria mientras limpiaba el espacio destinado a la mascota. Según su denuncia, informó lo ocurrido, pero no recibió asistencia y tuvo que comprar medicamentos por su cuenta.

La exempleada también afirma que debía abandonar las habitaciones cuando Jenner estaba por entrar, pues supuestamente la empresaria no quería encontrarse con ella. Finalmente, asegura que fue despedida el 6 de febrero de 2026, después de cuestionar las diferencias en el reembolso por kilometraje que recibían otras trabajadoras.

¿Cuáles son las cuatro demandas laborales que enfrenta Kylie Jenner?

El nuevo proceso se suma a otras tres demandas presentadas desde abril de 2026. La primera fue interpuesta por Angélica Hernández Vásquez, quien acusó a Jenner y a integrantes de su equipo de presunto acoso y discriminación por su origen salvadoreño, religión católica y situación migratoria.

Las acusaciones contra Kylie Jenner también incluyen presuntos malos tratos por parte de sus supervisores y restricciones Instagram @kyliejenner @betterhalfpodcast

También denunció burlas por su acento y un trato humillante. Poco después, Juana Delgado Soto presentó otra demanda en la que señaló supuestos episodios de discriminación, hostigamiento y represalias.

Entre sus declaraciones, aseguró que debía esconderse en distintas áreas de las propiedades cuando Jenner estaba en casa y que se le restringía el acceso a servicios básicos.

En junio, una exempleada que trabajó como chef privada, identificada como Jane Doe en los documentos judiciales, también llevó el caso ante los tribunales.

La mujer alegó discriminación por embarazo y despido injustificado. Según su relato, tuvo que realizar jornadas físicamente exigentes pese a tener un embarazo de alto riesgo y posteriormente sufrió un aborto espontáneo.

¿Qué ha dicho Kylie Jenner sobre las acusaciones?

La empresaria no ha ofrecido personalmente una declaración pública sobre estos señalamientos. Sin embargo, su abogado, Michael Rhodes, rechazó las acusaciones y aseguró a Rolling Stone que las demandas fueron promovidas por la misma representante legal de las exempleadas anteriores.

El abogado de Kylie Jenner rechazó los señalamientos y aseguró que la empresaria defenderá los procesos judiciales IG

El defensor sostuvo que, desde su perspectiva, los procesos buscan aprovechar la exposición mediática para obtener una compensación económica injustificada.

También afirmó que el equipo de Jenner defenderá los casos y espera presentar su versión de los hechos ante las autoridades.

Por su parte, Della Shaker, abogada de Cabria Amaya, cuestionó las condiciones en las que trabajan las empleadas domésticas de personas con grandes fortunas y planteó la dificultad que pueden enfrentar para denunciar presuntas irregularidades cuando sus empleadores tienen poder e influencia.

Por ahora, los cuatro procesos continúan en curso. Ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un tribunal y será durante los procedimientos judiciales cuando se determine si existieron las violaciones laborales denunciadas.