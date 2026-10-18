Édgar Vivar prepara su testamento antes de cirugía de columna: “Todo está fríamente calculado”

Édgar Vivar, actor que conquistó al público con sus personajes del Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8, se prepara para enfrentar una cirugía de columna vertebral que lo mantendrá alejado temporalmente de sus actividades profesionales. A sus 77 años, el intérprete también decidió dejar en orden sus asuntos personales y patrimoniales antes de ingresar al quirófano.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor confirmó que ya formalizó su testamento y que dejó organizada la administración de sus propiedades. Aunque la noticia de su intervención despertó inquietud entre sus seguidores, Vivar aseguró que enfrenta esta etapa con tranquilidad y confianza en el especialista que realizará la operación.

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¿Qué problema de salud llevará a Édgar Vivar al quirófano?

El actor explicó que necesita someterse a una rectificación de columna debido a una desviación que presenta en la espalda. De acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento requerirá un periodo de recuperación de aproximadamente seis meses, durante los cuales tendrá que suspender sus actividades habituales.

Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, comentó en declaraciones con la prensa.

Vivar ya había hablado sobre este problema de salud en mayo de 2026, cuando señaló que la intervención era necesaria para evitar que su condición se agravara. Mientras llega la fecha prevista para la cirugía, en junio de 2027, ha recurrido a medicamentos y tratamientos con estímulos eléctricos para controlar las molestias.

Estas medidas le han permitido continuar con parte de sus actividades, aunque reconoció que ha tenido que limitar sus salidas. La operación marcará una pausa importante en su trayectoria, pues deberá concentrarse en su recuperación antes de retomar sus compromisos profesionales.

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¿Por qué Édgar Vivar decidió hacer su testamento?

Además de hablar sobre su estado de salud, el intérprete reveló que ya dejó resueltos los asuntos relacionados con su patrimonio. El actor explicó que sus propiedades son pocas y que tanto su administración como otros detalles personales quedaron organizados antes de la intervención quirúrgica.

La decisión de preparar su testamento antes de la cirugía forma parte de los asuntos que Vivar quiso dejar en orden. Sin embargo, el actor no presentó esta medida como una señal de temor ante el procedimiento, sino que también aprovechó el encuentro con la prensa para expresar la confianza que tiene en el médico que lo atenderá.

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre la cirugía que le realizarán?

Al ser cuestionado sobre la operación, el actor manifestó que se siente confiado en el especialista y que está dispuesto a seguir las indicaciones necesarias para afrontar esta etapa.

Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, señaló.

Sus palabras reflejan la postura con la que se prepara para el procedimiento, aunque todavía tendrá que afrontar un periodo de recuperación prolongado. De cumplirse el tiempo estimado, permanecerá alrededor de medio año alejado de los escenarios, una pausa que describió como un “retiro involuntario”.

Edgar Vivar

¿Cuándo regresará Édgar Vivar a sus actividades?

La cirugía está prevista para junio de 2027 y, posteriormente, el actor deberá dedicar varios meses a su rehabilitación y reposo. Por ahora, su regreso a los escenarios dependerá de su evolución después de la intervención.

Mientras tanto, Édgar Vivar continúa preparando esta nueva etapa y mantiene la intención de volver a trabajar una vez que su estado de salud se lo permita. El actor permanece en la memoria del público por su participación en El Chavo del 8, una producción que llevó a sus personajes a convertirse en referentes de la televisión latinoamericana.

Aunque tendrá que hacer una pausa en su carrera, Vivar se prepara para afrontar la operación con confianza y con sus asuntos personales organizados, a la espera de superar este desafío y retomar sus actividades.